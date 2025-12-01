Απίθανος Τάισον έκανε ανάρτηση με ήχο «έλα στον παππού»

Ο Τάισον παραμένει πρωταγωνιστής για τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου και στα 37 του χρόνια, τρολάροντας διαρκώς τους επικριτές του, μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο.

Μετά τον πανηγυρισμό ως… παππούς έτσι, ο Τάισον έκανε και μία νέα επική ανάρτηση, μετά τη νέα του συμβολή στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Λεβαδειακού, όπου είχε την ασίστ στο νικητήριο γκολ του Γιακουμάκη.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ ανέβασε φωτογραφίες από το παιχνίδι και ευχαρίστησε τον κόσμο για την υποστήριξη, αλλά συνόδευσε την ανάρτησή του, με το τραγούδι “έλα στον παππού” του Τάσου Μπουγά.

“Δόξα τω Θεώ! Είμαστε μαζί σε αυτό. Σας ευχαριστούμε για τη μεγάλη σας υποστήριξη! ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ ΠΑΟΚάρα!”, έγραψε επίσης ο Τάισον.