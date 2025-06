Από την ΑΕΚ στην Μπαχτσεσεχίρ ο Χάντερ Χέιλ

Ο Χάντερ Χέιλ αποχώρησε από την ΑΕΚ και θα συνεχίσει την καριέρα του στην τουρκική Μπαχτσεσεχίρ.

Έπειτα από μία διετία στην Ελλάδα, όπου αγωνίστηκε με Προμηθέα και ΑΕΚ, ο Χάντερ Χέιλ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, αφού συμφώνησε με την Μπαχτσεσεχίρ για συμβόλαιο ενός έτους.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν εκ των ηγετών της Ένωσης την περασμένη σεζόν, μετρώντας 14.6 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ μέσο όρο με 35.4% στα τρίποντα σε 27 λεπτά συμμετοχής στην Stoiximan GBL και 15.7 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3.1 ασίστ και 1 κλέψιμο μέσο όρο με 35.9% στα τρίποντα σε 26 λεπτά συμμετοχής στο Basketball Champions League.





Son olarak Yunanistan temsilcisi AEK forması giyen ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden ABD’li guard, 2025-2026 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecek!



Welcome to our family, Hunter… pic.twitter.com/2pgA52Ej9p