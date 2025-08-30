Αθλητικά

Από τον Άρη στην Αντάλιασπορ ο Κουέστα

Ο Ισπανός τερματοφύλακας ανακοινώθηκε από την τουρκική ομάδα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Παίκτης της Αντάλιασπορ είναι και με τη βούλα ο πρώην τερματοφύλακας του Άρη, Χουλιάν Κουέστα.

Η Αντάλιασπορ ανακοίνωσε την απόκτηση του Χουλιάν Κουέστα, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την τουρκική ομάδα. Ο 34χρονος τερματοφύλακας αποχώρησε από τον Άρη μετά από 7 χρόνια, παρότι ο ίδιος ήθελε να παραμείνει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

 
 
 
 
 
Ο Κουέστα αγωνίστηκε για πρώτη φορά στους Θεσσαλονικείς το 2018 και έκτοτε μέτρησε 224 συμμετοχές, δέχθηκε 219 γκολ, ενώ κράτησε ανέπαφη την εστία του 94 φορές.

Αθλητικά
