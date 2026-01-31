Θέμα ωρών είναι η επισημοποίηση της μετακίνησης του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό στη Λιόν.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ βρίσκεται ήδη στη Γαλλία, αφού ο Ολυμπιακός τα έχει βρει σε όλα με τη Λιόν για τον δανεισμό του Ουκρανού φορ έως το τέλος της σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων, υπάρχει και προαιρετικό buy out για το 100% των δικαιωμάτων του παίκτη που ανέρχεται στα 5.000.000 ευρώ

Ο Ουκρανός σέντερ φορ έχει αγωνιστεί σε 49 παιχνίδια με τη φανέλα του Ολυμπιακού, μετρώντας 14 γκολ και 5 ασίστ.

Κατέκτησε τρεις τίτλους (πρωτάθλημα, Κύπελλο, Super Cup), αλλά αποχωρεί από την ομάδα, καθώς ήταν τρίτος στην ιεραρχία πίσω από Ελ Κααμπί και Ταρέμι.