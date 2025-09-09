Αθλητικά

Από τον Ολυμπιακό στη Νάπολι ο Ναζ Μήτρου Λονγκ

Επέστρεψε στην Ιταλία ο διεθνής Έλληνας γκαρντ
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό της μπασκετικής του καριέρας, μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό.

Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ επέστρεψε στην Ιταλία, υπογράφοντας συμβόλαιο με τη Νάπολι.

‘Επειτα από μία διετία στον Ολυμπιακό, ο 32χρονος γκαρντ μετακόμισε και πάλι στη γειτονική χώρα. Αυτή θα είναι η τρίτη του θητεία στην Ιταλία, μετά από εκείνες σε Μπρέσια και Αρμάνι Μιλάνο.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Napoli Basketball (@napolibasket)

Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί επίσης σε Γιούτα Τζαζ, Ιντιάνα Πέισερς και Ζάλγκιρις Κάουνας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo