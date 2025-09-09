Από τον Ολυμπιακό στη Νάπολι ο Ναζ Μήτρου Λονγκ

Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό της μπασκετικής του καριέρας, μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό.

Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ επέστρεψε στην Ιταλία, υπογράφοντας συμβόλαιο με τη Νάπολι.

‘Επειτα από μία διετία στον Ολυμπιακό, ο 32χρονος γκαρντ μετακόμισε και πάλι στη γειτονική χώρα. Αυτή θα είναι η τρίτη του θητεία στην Ιταλία, μετά από εκείνες σε Μπρέσια και Αρμάνι Μιλάνο.

Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί επίσης σε Γιούτα Τζαζ, Ιντιάνα Πέισερς και Ζάλγκιρις Κάουνας.