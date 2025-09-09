Από τον Ολυμπιακό στη Νάπολι ο Ναζ Μήτρου Λονγκ

Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό της μπασκετικής του καριέρας, μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό.
Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ επέστρεψε στην Ιταλία, υπογράφοντας συμβόλαιο με τη Νάπολι.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
‘Επειτα από μία διετία στον Ολυμπιακό, ο 32χρονος γκαρντ μετακόμισε και πάλι στη γειτονική χώρα. Αυτή θα είναι η τρίτη του θητεία στην Ιταλία, μετά από εκείνες σε Μπρέσια και Αρμάνι Μιλάνο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί επίσης σε Γιούτα Τζαζ, Ιντιάνα Πέισερς και Ζάλγκιρις Κάουνας.