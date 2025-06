Από τον Ολυμπιακό στη Ζαλγκίρις ο Μόουζες Ράιτ

Τη φανέλα της Ζαλγκίρις θα φοράει τη νέα σεζόν ο Μόουζες Ράιτ, ο οποίος αποχώρησε από τον Ολυμπιακό πριν λίγες ημέρες.

Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μόουζες Ράιτ, με τον 27χρονο Αμερικανό σέντερ να υπογράφει για έναν χρόνο με τη λιθουανική ομάδα.

Εκεί θα είναι συμπαίκτης και πάλι με τον Γουίλιαμς-Γκος, τον έτερο πρώην Αμερικανό γκαρντ του Ολυμπιακού που ακολούθησε το δρομολόγιο Αθήνα – Κάουνας.

Please welcome, Moses Wright!



Zalgiris has signed a 1-year contract with a 26-year-old American center Moses Wright. pic.twitter.com/73lukEccMi