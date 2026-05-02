Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κλείνει τον λογαριασμό του στο Instagram επ’ αόριστον

"Αυτός ο λογαριασμός θα είναι κλειστός επ’ αόριστον", ανέφερε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο παιχνίδι κόντρα στη Βαλένθια / EUROKINISSI

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στο Instagram, ενημέρωσε ότι ο λογαριασμός του θα είναι κλειστός επ’ αόριστον.

Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανάρτησε story μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό, που φαινόταν ο ίδιος στο Σούνιο, γράφοντας:

“Αυτός ο λογαριασμός θα είναι κλειστός επ’ αόριστον από τη στιγμή που ο χρήστης θα είναι μακριά για πνευματική συντήρηση”.

Η κίνηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου έρχεται μετά τις θριαμβευτικές εμφανίσεις του Παναθηναϊκού στην έδρα της Βαλένθια που τον έχουν φέρει ένα βήμα μακριά από το Final Four, αλλά και μετά την τιμωρία του ίδιου από την Euroleague με ποινή αποκλεισμού από τα γήπεδα για 3 αγωνιστικές.

