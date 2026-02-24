Από τον Παναθηναϊκό στη Γαλατασαράι ο Ομέρ Γιούρτσεβεν

Αθλητικά

Θέμα ημερών ο επαναπατρισμός του Τούρκου σέντερ
Ο Γιούρτσεβεν
Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αναμένεται να αποτελέσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Το συμβόλαιο του Ομέρ Γιούρτσεβεν με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα και ο Τούρκος σέντερ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Γαλατασαράι.

Μετά την αναμενόμενη επιστροφή του Ματίας Λεσόρ αλλά και την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν δεν χωράει στο πράσινο ρόστερ, αφού η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα πορευτεί με τους Λεσόρ, Χολμς και Φαρίντ στη θέση “5”.

Ο Τούρκος ψηλός θα μπορούσε να είχε αποχωρήσει από το καλοκαίρι αλλά νωρίτερα μέσα στη σεζόν, αλλά τελικά έμεινε μέχρι και τον Φεβρουάριο στον Παναθηναϊκό, λόγω της καθυστέρησης της επιστροφής του Λεσόρ στη δράση.

Το μόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της μετακίνησης του Γιούρτσεβεν από τον Παναθηναϊκό στη Γαλατασαράι είναι οι επίσημες ανακοινώσεις.

