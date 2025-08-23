Από τον Παναθηναϊκό στην Οντάτσε Τσερινιόλα ο Θανάσης Νταμπίζας

Στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην Οντάτσε Τσερινιόλα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αθανάσιος Νταμπίζας, ο οποίος ανακοινώθηκε από την ομάδα της Serie C.

Ο 21χρονος κεντρικός επιθετικός (1,89μ.), ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στον Παναθηναϊκό υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την Οντάτσε Τσερινιόλα, όπως ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα η ιταλική ομάδα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη S.S. AUDACE CERIGNOLA S.R.L. (ssaudacecerignola)

Η ανακοίνωση

“Καλωσόρισες, Αθανάσιε! Η S.S. Audace Cerignola S.r.l. ανακοινώνει την οριστική απόκτηση του ποδοσφαιριστή Αθανάσιου Νταμπίζα, επιθετικού γεννημένου το 2004, από τον Παναθηναϊκό.

Ο Νταμπίζας γεννήθηκε στις 26 Μαΐου 2004 και αγωνίζεται ως κεντρικός επιθετικός, με ύψος 1,89 μ. Την περσινή σεζόν ήταν στην αποστολή της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού για τους αγώνες του Conference League και τα προκριματικά του Champions League.



Στη Super League 2 κατέγραψε 25 συμμετοχές, ενώ στο πρωτάθλημα Κ19 της Super League είχε 70 εμφανίσεις και σημείωσε 31 γκολ.

Έχει λάβει επίσης πολλαπλές κλήσεις στην Εθνική Ελπίδων (U21) της Ελλάδας.Ο Νταμπίζας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, μέχρι τον Ιούνιο του 2027. Ο Πρόεδρος της ομάδας, Νικόλα Γκρίεκο, καλωσορίζει θερμά τον Αθανάσιο Νταμπίζα στην κιτρινομπλέ οικογένεια και του εύχεται καλή επιτυχία και πρόοδο με τη φανέλα της ομάδας. Forza Audace!”.