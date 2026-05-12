Αθλητικές μεταδόσεις με πλέι άουτ Super League

Οι αναμετρήσεις για τα πλέι άουτ της Super League ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/5/2026).

Τα περισσότερα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην Τρίπολη, με τον Αστέρα να υποδέχεται τον Πανσερραϊκό και τον νικητή να κάνει το αποφασιστικότερο βήμα παραμονής στη Super League.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (12/5/2026)

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

19:00 Novasports 2HD Αστέρας-Πανσερραϊκός Super League

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός-ΑΕΛ Novibet Super League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κηφισιά-Ατρόμητος Super League

19:25 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

20:00 Novasports 1HD Θέλτα – Λεβάντε La Liga

21:00 Novasports Start Μπέτις – Έλτσε La Liga

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ντανφέρμλιν – Πάρτικ Θιστλ Πλέι Οφ

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σαουθάμπτον – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship

22:30 Novasports Prime Οσασούνα – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga