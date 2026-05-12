Αθλητικές μεταδόσεις με πλέι άουτ Super League

Οι αναμετρήσεις για τα πλέι άουτ της Super League ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/5/2026).
Τα περισσότερα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην Τρίπολη, με τον Αστέρα να υποδέχεται τον Πανσερραϊκό και τον νικητή να κάνει το αποφασιστικότερο βήμα παραμονής στη Super League.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (12/5/2026)
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
19:00 Novasports 2HD Αστέρας-Πανσερραϊκός Super League
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός-ΑΕΛ Novibet Super League
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κηφισιά-Ατρόμητος Super League
19:25 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη
20:00 Novasports 1HD Θέλτα – Λεβάντε La Liga
21:00 Novasports Start Μπέτις – Έλτσε La Liga
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ντανφέρμλιν – Πάρτικ Θιστλ Πλέι Οφ
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σαουθάμπτον – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship
22:30 Novasports Prime Οσασούνα – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga