Χόρτον-Τάκερ: «Δύσκολο να με μαρκάρει κάποιος στην Euroleague, άλλοι είναι μικροί και άλλοι αργοί»

Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ ήρθε από το NBA στην Euroleague και πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε.

Ο Αμερικανός γκαρντ πανηγύρισε με τη Φενέρμπαχτσε την πρόκριση στο Final Four της Euroleague και σε δηλώσεις του τόνισε ότι δύσκολα κάποιος παίκτης της διοργάνωσης μπορεί να τον σταματήσει.

«Αν βρω χώρο, πιστεύω πως δύσκολα κάποιος μπορεί να με μαρκάρει σε φάση ένας εναντίον ενός. Κάποιοι είναι πολύ αργοί, άλλοι είναι… μικροί για μένα.

Παίζω πολύ physical. Μπορώ να κουμαντάρων την μπάλα. Αν μου δώσεις επίσης χώρο, απλά θα σουτάρω. Τα πιο δύσκολα ματσαρίσματα που μου έχουν τύχει, ήταν στο NBA», τόνισε ο Χόρτον-Τάκερ στο «EuroInsiders».

Ο πρώην NBAερ μετράει φέτος μέσο όρο 15.7 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε στην Euroleague και θα βρεθεί στον δρόμο του Ολυμπιακού στα ημιτελικά του Final Four της Αθήνας.