Γιαννακόπουλος: «Πιστεύει κανείς ότι αυτοί οι παίκτες θα επιτρέψουν στους εαυτούς τους να δουν το Final Four από την τηλεόραση;»

Το δικό του μήνυμα πριν το τελευταίο παιχνίδι της σειράς Βαλένθια – Παναθηναϊκός για τα πλέι οφ της Euroleague έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο Παναθηναϊκός δίνει το βράδυ της Τετάρτης (13/5, 22:00) τελικό πρόκρισης στο Final Four της Euroleague στην έδρα της Βαλένθια, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να εκφράζει για ακόμα μία φορά τη στήριξη του στην ομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε ανάρτηση στα social media, μία ημέρα πριν την τελευταία και καθοριστική μάχη του τριφυλλιού στην Ισπανία.

“Πιστεύει κανείς πραγματικά ότι αυτοί οι παίκτες θα επιτρέψουν στους εαυτούς τους να δουν το Final Four σπίτι τους από την τηλεόραση;”, έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.