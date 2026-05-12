Αποτελέσματα πλέι οφ NBA: Οι Θάντερ σκούπισαν τους Λέικερς και προκρίθηκαν στους τελικούς της Δύσης

Με συνοπτικές διαδικασίες ολοκληρώθηκε η σειρά των Θάντερ με τους Λέικερς για τα ημιτελικά των πλέι οφ της Δύσης. Οι πρωταθλητές του NBA δεν άφησαν κανένα περιθώριο στην παρέα του Λεμπρόν Τζέιμς, βγάζοντας… σκούπα (4-0).

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ νίκησαν ξανά στο Λος Άντζελες τους Λέικερς, αυτή τη φορά με 115-110 και προκρίθηκαν με 4-0 στους τελικούς της Δύσης στο NBA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 35 πόντους (1/4 τρίποντα) και 8 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Έιτζεϊ Μίτσελ με 28 πόντους (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα).

Από πλευράς Λέικερς, ξεχώρισαν οι Λεμπρόν Τζέιμς (24π., 12ριμπ.), Ριβς (27π., 7ριμπ., 6ασ.) και Χατσιμούρα (25π.), αλλά χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς δεν μπόρεσαν να φανούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στη σειρά με τους Θάντερ.

Οι πρωταθλητές του NBA περιμένουν στους τελικούς της Δύσης τον νικητή του ζευγαριού Τίμπεργουλβς – Σπερς, που βρίσκεται στο 2-2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-21, 45-49, 84-80, 110-115.

ΛΕΪΚΕΡΣ: ΛεΜπρόν 24 (2/6 τρίποντα, 12 ριμπάουντ), Χατσιμούρα 25 (4/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Έιτον 6 (3 ριμπάουντ), Ριβς 27 (3/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 8 λάθη), Σμαρτ 5, Κέναρντ 5, Χέιζ 18 (5 ριμπάουντ), Βαντερμπίλτ, Τιέρο, Κλέμπερ.

ΘΑΝΤΕΡ: Ντορτ 6 (2/5 τρίποντα), Χόλμγκρεν 16 (9 ριμπάουντ), Χάρτενσταϊν 5 (10 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μίτσελ 28 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γκίλτζιους-Αλεξάντερ 35 (1/4 τρίποντα, 8 ασίστ), Τζεϊλίν Γουίλιαμς, Γουάλας 3, Καρούσο 9 (3/5 τρίποντα), Τζο, ΜακΚέιν 13 (3/8 τρίποντα).

Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς στην Ανατολή, οι Καβαλίερς επικράτησαν των Πίστονς με 112-103 και έκαναν το 2-2.

Ο Nτόνοβαν Μίτσελ με 43 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Καρίς Λεβέρτ να ξεχωρίζει για τους Πίστονς, έχοντας 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-24, 52-56, 90-77, 112-103.

ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ: Γουέιντ, Μόμπλι 17 (1/4 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 3 λάθη), Άλεν 9 (5 ριμπάουντ), Μίτσελ 43 (4/12 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Χάρντεν 24 (5/9 τρίποντα, 11 ασίστ), Στρους 5, Σρούντερ 7, Τάισον 1, Μέριλ 6, Μπράιαντ, Έλις, Πόρτερ, Πρόκτορ, Τόμλιν.

ΠΙΣΤΟΝΣ: Τόμπσον 4, Χάρις 16 (2/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ντούρεν 8, Ρόμπινσον 4, Κάνιγχαμ 19 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), ΛεΒερτ 24 (3/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Τζένκινς 2, Στιούαρτ 4, Χόλαντ, Γκριν, Ριντ 15 (4 ριμπάουντ), Σάσερ 7.