Αποκαλυπτικός Αγγελόπουλος: «Συμβατικά υποχρεωμένοι να εξυπηρετήσουμε τον Ολυμπιακό, αν χρειαστεί θα παίξουμε στο ΣΕΦ»

Ο Μάκης Αγγελόπουλος παραχώρησε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, αναλύοντας όλα τα θέματα που αφορούν την ΑΕΚ. Αναμφίβολα, η απάντηση που περίμεναν όλοι ήταν αυτή που αφορά το γήπεδο της Ένωσης και η παραχώρησή του στον Ολυμπιακό για τους επόμενους μήνες.

Ο Μάκης Αγγελόπουλος σχολίασε τις αντιδράσεις των οργανωμένων της ΑΕΚ για τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τη Sunel Arena, τονίζοντας ότι “συμβατικά είμαστε υποχρεωμένοι να εξυπηρετήσουμε τον Ολυμπιακό”, ενώ εξήγησε ότι κάτι ανάλογο μπορεί να γίνει και στην περίπτωση της Ένωσης, αφού αν χρειαστεί ποτέ να αλλάξει γήπεδο για λίγους μήνες, θα μπορεί να παίξει στο ΣΕΦ.

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Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ αναφέρθηκε ακόμα στο ενδεχόμενο να συμμετέχει η Ένωση στο NBA Europe.

Όσα δήλωσε ο Μάκης Αγγελόπουλος

Για το γηπεδικό: «Το πιο καυτό θέμα είναι το γηπεδικό. Ερχόμενος στην ΑΕΚ είχα υποσχεθεί τρία πράγματα. Να παλέψουμε για τίτλους. Να θυμίσουμε την ιστορία και το γηπεδικό. Ημουν λίγο αδαής στην αρχή. Είδα ένα βουνό. Δεν ήμουν μπασκετικός. Ήμουν ποδοσφαιρικός. Μιλώντας με τους παλαιμάχους, μου είπαν τις ιστορίες, μου είπαν ότι έχουμε παίξει σε 18-20 γήπεδα. Δεν είχαμε οικόπεδο όπως το ποδόσφαιρο. Έπρεπε να βρούμε κάτι σχετικά γρήγορα.

Η πρώτη προσπάθεια ήταν στο Γαλάτσι. Ο δήμαρχος πολύ φίλος, τον ήξερα. Είχαμε καλή συνεργασία. Στο ΤΑΙΠΕΔ ανήκε τα γήπεδο. Μιλήσαμε. Μου είπε ότι υπάρχουν μειονότητες, συλλογικότητες που είναι απέναντι. Θα πρέπει να τρέξει διαγωνισμός. Αναφέρθηκε η μελέτη σε έναν με το όνομα Μπελαβίλας. Είχαμε μιλήσει με την Κυβέρνηση. Με φωνάζει ο δήμαρχος και μου λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Στην μελέτη αναφέρει ο καθηγητής ότι προκειμένου να το πάρει η ΑΕΚ, είναι προτιμότερη η κατεδάφιση. Να γίνει ενοποίηση με τον απέναντι λόφο του Φιλοπάππου και δημιουργία φιλοσοφικού περιπάτου.

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Μετά είδαμε τις εγκαταστάσεις του Τένις. Μεγάλο γήπεδο, έμενε μόνο να το σκεπάσουμε με οροφή. Δουλέψαμε με αρχιτέκτονες. Είχαμε κάνει μια μελέτη. Όταν φτάσαμε στα θέματα στατικότητας, βγήκαν προβλήματα. Δυστυχώς είναι πάνω από ένα ποτάμι στη γερμανική σχολή. Είναι πάνω σε radier. Οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση με τέσσερις κολώνες, είναι οριακά. Υπήρχε θέμα υδατοστέγασης.

Μετά πήγαμε στο Ποδηλατοδρόμιο, δεν βρήκαμε ποτέ τα σχέδια. Είχαμε μηχανολογικής φύσης προβλήματα. Μας απέτρεψαν και τελικά καταλήξαμε σε αυτή την επιλογή που ήταν πρόταση της Κυβέρνησης. Όταν ήρθαμε εδώ πρώτη φορά, με έπιασε ένα σφίξιμο. Ήταν ένα χάος. Κρέμονταν καλώδια από τις οροφές. Είχε γίνει πλιάτσικο. Ναρκωτικά βρήκαμε. Αποφασίσαμε όμως να κάνουμε μια κίνηση. Είπαμε να γίνει ένας προορισμός στην καρδιά των δυτικών προαστίων. Να είναι αθλητικός και οικογενειακός προορισμός.

Επενδύσαμε 4 εκατομμύρια σε καυστήρες, γεννήτριες. Το γήπεδο αυτό δεν είχε άδεια. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες έγιναν χωρίς άδεια. Απαγορευόταν η τέλεση αγώνων από το 2004 με επίσημο έγγραφο της Πυροσβεστικής. Δεν υπήρχε πυρασφάλεια και πυρανίχνευση. Έχω όλα τα πιστοποιητικά που απαγορεύουν την είσοδο φιλάθλων. Πήρε το ρίσκο η Κυβέρνηση τότε. Πρώτη φορά αδειοδοτήθηκε με την ΑΕΚ. Περάσαμε πολλά με περιβαλλοντολογικές μελέτες. Τόσα χρόνια εδώ, δεν υπήρχε θέμα. Με εμάς πήγε να γίνει. Τα ξεπεράσαμε, πήραμε όλες τις άδειες για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει η ΑΕΚ. Πέρασε τρεις φορές στη Βουλή και τις τρεις φορές πήρε αποδοχή τεράστια. Με μεγάλη πλειοψηφία.

Κάτι που ξεχωρίζει την περίπτωσή μας, είναι ότι πήραμε την πρώτη παραχώρηση για 10 χρόνια. Στο ΟΑΚΑ έπρεπε να προπληρώσουμε για μια χρονιά. Είμαστε οι μόνοι που πρώτα φτιάξαμε το γήπεδο και μετά πήραμε την παραχώρηση για 49 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός πρώτα το πήρε και μετά άρχισε να βάζει χρήματα. Ο Ολυμπιακός πρώτα θα το πάρει και μετά θα βάλει. Εμείς βάλαμε από πριν. Ίσως αυτό να εκτιμήθηκε στη Βουλή. Θα υπογράψουμε στις επόμενες μέρες τη σύμβαση με βάση τον νόμο και το ΦΕΚ. Η πρώτη αξιοποίηση Ολυμπιακού Ακινήτου έγινε από την ΑΕΚ. Για την ονοματοδοσία σύμβασης με τη SUNEL Arena, η πρώτη ήταν η ΑΕΚ.

Φτάσαμε στο επίμαχο θέμα με τον Ολυμπιακό. Το γήπεδο αυτό, όπως και το ΣΕΦ, ανήκουν σε ένα φορέα που ονομάζεται ΣΕΦ. Ανήκει στο Υπουργείο Αθλητισμού και διαχειρίζεται δύο γήπεδα ως νομικό πρόσωπο. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ή ανάγκης που η μία ομάδα θα χρειαστεί ένα γήπεδο, θα εξυπηρετηθεί από το άλλο. Συμβατικά είμαστε υποχρεωμένοι να εξυπηρετήσουμε τον Ολυμπιακό. Αντίστοιχα, αν έχουμε θέμα εδώ, θα πάμε να παίξουμε στο ΣΕΦ. Εμμέσως, εμάς μας βοήθησε το γηπεδικό και στο NBA Europe. Αν παίξουμε άμεσα σε μεγάλο γήπεδο, θα είναι το ΣΕΦ. Υπάρχει αυτή η εναλλακτική δηλαδή. Θέλαμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την ΑΕΚ. Βγήκαν κάτι φήμες ότι πήραμε εκατομμύρια. Δεν ισχύουν. Εξασφαλίσαμε όμως, αν χρειαστούμε το άλλο γήπεδο.

Αυτό είναι το συμβατικό κομμάτι της συμφωνίας. Είμαστε δεσμευμένοι με μία σύμβαση και πρέπει να την τηρήσουμε. Σαν άνθρωπος προσωπικά, όποιος έχει ζητήσει βοήθεια, την έχω δώσει. Έτσι έχω μεγαλώσει από τους πρόσφυγες παππούδες μου και τη μακαρίτισσα τη μάνα μου. Όπου μπορεί η ΑΕΚ να βοηθήσει, το έχει αποδείξει ότι βοηθάει. Έχουμε στείλει χορηγό μας, να δώσει χρήματα, 100.000 σε Άρη, Προμηθέα, Ρέθυμνο. Σε ανταγωνιστές μας, τότε. Σε αυτή τη λογική επίσης, αφήσαμε χρήματα στο τραπέζι, το 2021 για να γίνει το πρωτάθλημα. Μια εποχή με διοίκηση Πρωτοδικείου στο Ρέθυμνο. Ο Παναθηναϊκός έχει πει ότι πάει με έσοδα-έξοδα και πουλάει με ένα ποσό.

Μας πίεσε η ΕΡΤ ότι αν ήμασταν όλοι μαζι, θα δώσουν για το πρωτάθλημα. Πιέστηκε η ΑΕΚ, αφήσαμε το συμβόλαιο με την Cosmote. Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε εδώ. Έχουμε παίξει τρεις φορές με Παλαιστίνιους φιλικά, όταν καμία ομάδα, δεν τους άνοιξε την πόρτα. Παίξαμε τρεις φορές με αυτούς. Επίσης, όταν ο Καντέρ ήθελε να κάνει το καμπ για τα παιδιά των Τούρκων προσφύγων, ξεκίνησε από τον Παναθηναϊκό, αλλά η χορηγός η τουρκική της Ευρωλίγκας, είπε θα κοπεί η χορηγία. Έκαναν πίσω Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ άνοιξε την πόρτα και φιλοξένησε 100 παιδιά πρόσφυγες που δεν τους δέχονταν στο καμπ του Καντέρ. Η ΑΕΚ φιλοξένησε παιδιά πρόσφυγες. Όπου υπήρχε ανάγκη, ήταν εδώ. Ως άνθρωπος, μου αρέσει η δημιουργία και έχω το μικρόβιο της προσφοράς. Παίρνω χαρά με αυτό. Παρόλο που Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι μεγάλοι αντίπαλοι, δεν είναι εχθρός θεωρώ. Το σωματείο μας, προσφέρει τους ιδρυτές, πρόσφυγες, θα τους κοιμίζουμε και σπίτι μας, όταν δεν έχει να φάει ο άλλος. Αυτό θα πάρει θετικό πρόσημο στην ιστορία νομίζω. Θα λένε μετά από 20 χρόνια ότι η ΑΕΚ, μας εξυπηρέτησε. Πέραν της συμβατικής υποχρέωσης, θα το έκανα δηλαδή. Δεν μπαίνω στη λογική του εχθρού, αλλά του αντιπάλου.

Η SUNEL Arena είναι το μοναδικό γήπεδο που ό,τι βλέπετε, έχει γίνει με τα χρήματα τα δικά μας. Δεν μας έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ. Τελειώσαμε με το δύσκολο κομμάτι των υποδομών. Τώρα θα κάνουμε σε δύο μήνες, αλλαγές για τον θεατή και πιστεύω ότι θα είναι το καλύτερο γήπεδο στην Ευρώπη, στο μέγεθός του».

Για τις αντιδράσεις των οργανωμένων: «Με τους οργανωμένους, είδα δύο τάσεις. Είναι αυτοί που θέλουν να δουν μπάσκετ. Κάποιοι μπερδεμένοι, στην αποχή, θα δούμε. Οι πιο πολλοί που αντιδρούν, είναι αυτοί που δεν έρχονται στο γήπεδο. Μου παραπονιούνται κάποιοι, που μου λένε ότι δεν γουστάρουν το μπάσκετ και δεν έρχονται. Είναι κατά βάση ποδοσφαιρικοί. Έπαιξε ρόλο σίγουρα και ο τελικός του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πήρε μεγάλη διάσταση. Κάποιοι ίσως βρήκαν ευκαιρία να αποποινικοποιηθούν, επειδή δεν πήγαιναν».

Για το αν θα ήταν διαφορετική η αντιμετώπιση αν ζούσε ο Δημήτρης Χατζηχρήστος: «Σίγουρα. Είχα εξαιρετική σχέση μαζί του. Για πάρα πολλά χρόνια. Τρώγαμε συνέχεια κάθε εβδομάδα μαζί. Μου λείπει πολλές φορές. Είχε και μια εκπομπή τότε. Πραγματικά, δεν έχω γνωρίσει τέτοια χαρακτηριστικά. Ήταν απίστευτη η ενέργειά του. Ευστροφία, μυαλό ξυράφι. Η στοχοπροσήλωση είναι το πιο σημαντικό. Δεν το έχω συναντήσει ποτέ. Δεν έβλεπε την ΑΕΚ σαν μέσο. Ήταν αυτοσκοπός του, η ΑΕΚ. Νομίζω σίγουρα το οπαδικό κίνημα έχει χάσει στο κομμάτι αυτό».

Για ΜΜΜ στο γήπεδο: «Από την πρώτη στιγμή έχουμε πιέσει. Πρέπει να είναι το μοναδικό γήπεδο στον κόσμο που δεν συνδέεται με κανένα μέσο σταθερής τροχιάς. Σε συνεννόηση και με το υπουργείο, θα υπάρξουν και έξτρα γραμμές από κέντρο και Νέα Φιλαδέλφεια. Για τη φετινή σεζόν μιλάμε. Μας πηγαίνουν από εβδομάδα σε εβδομάδα προς το παρόν. Υπάρχει προαστιακός και πολλοί έρχονται έτσι, αλλά δεν φτάνει αυτό. Έχει δρομολόγιο ανά μία ώρα».

Για το συμφωνητικό για το γήπεδο με τον Ολυμπιακό: «Το συμφωνητικό που έχουμε υπογράψει, είναι μέσα, ή τέλος Ιανουαρίου να μείνει ο Ολυμπιακός. Με δικαίωμα επέκτασης +2 (σ.σ. μήνες) και άλλους +2 μετά. Δύο επεκτάσεις υπάρχουν στο συμβόλαιο».

Για τις επιτυχίες της ΑΕΚ: «Η ΑΕΚ θεωρώ ότι έχει αδικηθεί με βάση τα όσα έχει πετύχει. Η ΑΕΚ ήρθε από τις μικρές κατηγορίες. Είχαμε με το καλημέρα τα capital controls. Παρόλα αυτά προχωρήσαμε, μπήκαμε σε έναν δρόμο, πήραμε τίτλους. Με το που πήραμε το γήπεδο ήρθε ο κορονοϊός. Τρία χρόνια πίσω, μας πήγε. Είμαστε και σε ένα περιβάλλον δύο ομάδων στην Ευρωλίγκα, που στραγγαλίζουν οικονομικά τις άλλες ομάδες και μετά και αγωνιστικά. Παρόλα αυτά, σε αυτό το περιβάλλον, εκεί που παίζουμε στα ίσα (σ.σ. στην Ευρώπη), παίξαμε 10 φορές και πήγαμε σε 4 Final Four. Πήραμε και έναν τίτλο. Τι παραπάνω έκαναν οι άλλοι δύο; Κι αυτοί από έναν πήραν. Εμείς όμως διοργανώσαμε και 3 Final Four.

Βάλαμε από την τσέπη μας. Μόνο η ΑΕΚ έχει χρηματοδοτήσει 3 Final Four. Αθέμιτος ο ανταγωνισμός, αλλά η ΑΕΚ χρηματοδοτεί Final Four και είναι η μοναδική με τίτλους πλην των δύο. Προφανώς επενδύοντας πάνω από τις δυνάμεις μας και δεν είχε λογική. Αν υπήρχε Financial Fair Play όπως στο ποδόσφαιρο, δεν θα παίζαμε ποτέ στην Ευρώπη. Ευτυχώς δεν υπήρχε. Υπήρχαν χρονιές που εγώ πρέπει να καλύψω το 65-70% του συνολικού μπάτζετ. Έγινε υπέρβαση για να φτάσουμε εκεί. Αξιοποιήσαμε Ολυμπιακό Ακίνητο. Κάναμε μια ταινία (σ.σ. 1968) που γύρισε όλο τον κόσμο. Στα δικά μου, τα μάτια, η ΑΕΚ είναι η πιο πετυχημένη ομάδα της δεκαετίας, με βάση το περιβάλλον που ήρθε».

Για το πώς μπήκε στην ΑΕΚ: «Όταν ξεκίνησα, είχαμε θέμα. Είχαμε 800 χιλιάδες μπάτζετ. Μου είπαν: Βοήθησέ μας, είναι ξεφτίλα να πέσουμε κατηγορία. Θα πάμε Γ’ ΕΣΚΑ. Είχε αλλάξει ο νόμος. Με πίεσαν. Με φώναξαν μια μέρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μου λένε, τι λεφτά χρειάζονται. Γήπεδο δεν υπάρχει. Να βγει η χρονιά με 1 εκατομμύριο. Με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Είχα προπληρώσει το ΟΑΚΑ τον Ιανουάριο του 2015 που μπήκα. Γνώριζα επώνυμους ΑΕΚτζήδες από το ποδόσφαιρο. Να τους δώσω μετοχές για κίνηση σωτηρίας της ΑΕΚ. Έπαθα σοκ. Έκανα 20-30 ραντεβού. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν είπε ένας ότι δεν έχω, ή δεν θέλω. Όλοι, μου έλεγαν: Φύγε μακριά. Φύγε τρέχοντας. Μου έλεγαν τρελος είσαι; Ευρωλίγκα, ανταγωνισμός, δεν έχει οπαδούς, γήπεδο. Όλοι είπαν ότι έχουν λεφτά, αλλά δεν θέλουν.

Δεν είναι ποδόσφαιρο εδώ. Δεν βγάζεις λεφτά. Δεν έχει ρόστερ, έχει μόνο μια ιστορια το 1968. Προσπαθούσαν να με πείσουν να βάλω μόνο για τη σεζόν να βγει και να φύγω. Θα έπεφτε κατηγορία δηλαδή. Δεν ήθελα να αφήσω την ομάδα να εξαφανιστεί. Η προτροπή όλων ήταν: Φύγε να σωθείς. Είχαν και δίκιο. Μεγάλη περιπέτεια. Αν δεν έχεις γεννηθεί ΑΕΚτζής, να έχεις πονέσει και κλάψει για την ΑΕΚ μικρός, δεν το κάνεις. Να χτίσεις, γήπεδο, ιστορία και οπαδούς; Δεν το κάνεις. Αν δεν έχεις πωρωθεί από μικρός, δεν το κάνεις. Κι εγώ κάποια στιγμή θα φύγω. Δεν θα είμαι για πάντα. Τώρα που είναι στρωμένο το μαγαζί και επειδή υπάρχει ένα τρομερό κύμα στο μπάσκετ και στα σπορ γενικότερα, υπάρχουν 120 funds για να επενδύσουν στον αθλητισμό. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Σε αυτά τα πλαίσια, υπήρξε πρόσφατα ενδιαφέρον από μεγάλο funds από το εξωτερικό. Απλως μέχρι να ξεκαθαρίσει τι κάνουμε με το θέμα του NBA, δεν θέλω να ρισκάρουμε την πορεία, όπως έχουμε βάλει την ομάδα».

Για το NBA Europe και αν θα είναι μεγαλομέτοχος αν μπει εκεί η ΑΕΚ: «Επειδή μιλάμε για κάποιες επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων στην επόμενη μέρα, σίγουρα θα υπάρχει κοινοπραξία επενδυτών, άρα σίγουρα δεν θα υπάρχει ένας μεγαλομέτοχος. Όπως όλες οι εταιρίες. Με κρατική διακυβέρνηση».

Για την πιθανή συνεργασία NBA και Ευρωλίγκα: «Υπάρχει σίγουρα πρόταση από το NBA προς την Ευρωλίγκα. Η πρόταση αφορά σίγουρα στην απορρόφηση της εταιρίας. Συζητάνε δηλαδή για κατάργηση Ευρωλίγκας. Οι μέτοχοι παίρνουν τα χρήματά τους και τελειώνει. Αν γίνει αυτό το σενάριο, θα φέρει καθυστέρηση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό σε έναν χρόνο. Η πρόταση είναι ότι αν σε αγοράσω, κλείνεις. Η Ευρωλίγκα είναι ο ορισμός του αθέμιτου ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Αν υπήρχε στην πληροφορική πχ αυτό το πράγμα, θα είχε γίνει επανάσταση. Οι ομάδες μέτοχοι δεν αφήνουν κανέναν να αναπνεύσει. Με ρωτούσαν πολλοί, γιατί δεν πάω στο EuroCup; Ποια είναι τα οικονομικά ρώτησα. 100.000 τα τηλεοπτικά.

Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός από 4 εκατομμύρια ο καθένας. Είναι μέτοχοι. Εσύ δεν είσαι μέτοχος. Υπάρχει ένας όρος που λέει ότι το 87-88% των εσόδων, πάει στους μετόχους. Η Μπουργκ, το πήρε και δεν πήγε. Η Γκραν Κανάρια το ίδιο. Παίξαμε μία χρονιά στο EuroCup. Είχαμε μιλήσει μετά για το πλάνο σε μια συνάντηση στη Βαρκελώνη. Ήθελαν το φιλέτο του Σααββατοκύριακου. Η Ευρωλίγκα και το EuroCup να παίξουν το Σαββατοκύριακο. Τα εθνικά πρωταθλήματα να μπουν Τρίτη-Τετάρτη, για να πάρουν 35 εκατομμύρια. Εκεί ήταν η μεγάλη κόντρα μας και σηκώθηκα και έφυγα. Αυτή ήταν η λογική της Ευρωλίγκας. Να διαλύσουν τα εθνικά πρωταθληματα για 35 εκατομμύρια».

Για το NBA Europe: «Στο NBA έχεις δύο δρόμους. Ευρώπη, ή Πρωτάθλημα. Προκριματικά, αν είσαι 5ος στην Ελλάδα. Σου δίνει 25% δικαίωμα στο όνειρο. Θα παίρνει ακριβώς ότι παίρνουν και οι άλλες ομάδες στο ΝΒΑ. Κάθε νίκη πχ 500.000 ευρώ. Το ίδιο όλες οι ομάδες. Στην Ευρωλίγκα δεν είναι έτσι. Το Περιστέρι αν τα καταφέρει πχ, έχει δικαίωμα στο όνειρο να πάρει 30 εκατομμύρια στο NBA. Εμπορικά είναι πλήρης η αποτυχία της Ευρωλίγκας. Δεν μπήκε σε μεγάλες αγορές όπως το Λονδίνο. Στα 52 δις που είναι η αγορά στην Ευρώπη εμπορικά, το μπάσκετ έχει το 0,01%. Η απόδειξη είναι ότι και οι ομάδες δεν βγάζουν χρήματα».

Για το όριο ξένων παικτών: «7 ξένοι και 5 home grown θα είναι στο NBA Europe. Στην Ευρωλίγκα παίζεις και με 12 Αμερικανούς. Πού είναι η ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ; Τα τελευταία 8 χρόνια, είναι 8 διαφορετικοί πρωταθλητές στο ΝΒΑ. Αυτή είναι η επιτυχία μας, μου είπε ο Τέιτουμ πρόσφατα».

Για τους τρόπους που μπορεί να παίξει στο NBA Europe η ΑΕΚ: «Έχουμε ρίξει όλο το βάρος για την άδεια. Ο δεύτερος δρόμος είναι μέσω BCL, ή το τρίτο παρακλάδι είναι τα δύο Final Four του Ιουνίου, με συνολικά 8 ομάδες. Δύο όμιλοι των τεσσάρων και οι δύο νικητές θα μπουν. Είμαστε και υποψήφιοι να κάνουμε και ένα Final Four εκεί. Αλλά έχουμε ρίξει όλο το βάρος στην άδεια. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα γίνει ο,τι χρειαστεί για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Το ΝΒΑ, σου δίνει μια περίοδο προσαρμογής 3-5 χρόνια, αλλά θέλει να δεσμευτείς ότι θα δώσεις 1,5 δις επενδύσεις σε γήπεδα. Όταν ξεκίνησε η διαδικασία, έλεγα ότι έχουμε 5% πιθανότητες να μπούμε. Τώρα το βλέπω 50-50».

Για τη φετινή ΑΕΚ: «Η ομάδα είναι πολύ καλύτερη από πέρυσι, στα μάτια μου. Έχουμε 3-4 τραυματισμούς, με παίκτες που θα μπουν. Είναι σαν να είμαστε τέλη Αυγούστου, σε προετοιμασία ακόμα. Άρα θα βρει ρυθμό η ομάδα, μέσω των παιχνιδιών. Το καλό είναι ότι υπάρχει κορμός από πέρυσι».

Για τον Λεκαβίτσιους και αν θα πάρει ελληνικό διαβατήριο: «Τέλη Αυγούστου, μας είχαν πει ότι θα γίνει σε μία εβδομάδα. Υπήρξε το θέμα του Φαλ μετά. Μας πηγαίνουν λίγο πίσω, οπότε είμαστε σε αναμονή».