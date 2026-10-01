Marca για την Εθνική Ελλάδας: «Η χρυσή γενιά βασίζεται στις ακαδημίες του Ολυμπιακού και τις επενδύσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη»

Η νέα Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας έχει προκαλέσει εντύπωση σε όλη την Ευρώπη και η ισπανική Marca στάθηκε στις ακαδημίες του Ολυμπιακού και τις επενδύσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη, ως… πηγή για το ταλέντο της.

Σε αναλυτικό της άρθρο για την Εθνική ποδοσφαίρου, με τίτλο “η νέα Ελλάδα έχει τις ρίζες της στον Ολυμπιακό“, το γνωστό ισπανικό Μέσο επισημαίνει ότι 8 παίκτες της “γαλανόλευκης” προέρχονται από την ακαδημία των Πειραιωτών και αναδεικνύει τη μεγάλη χρηματοδότηση του Βαγγέλη Μαρινάκη, για το προπονητικό κέντρο του Ρέντη.

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Το άρθρο της Maca

H Ελλάδα ξεκίνησε το Nations League με δύο νίκες εναντίον της Σερβίας και της Γερμανίας, ενισχύοντας τις προσδοκίες για τη νέα γενιά παικτών της. Το δυναμικό της ομάδας τράβηξε επίσης την προσοχή του Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος, πριν αντιμετωπίσει την ελληνική ομάδα, υπονόησε ότι θα μπορούσε να είναι μια «χρυσή γενιά».

Μέρος αυτής της ανάπτυξης προέρχεται από την ακαδημία νέων του Ολυμπιακού. Οι Κωνσταντίνος Τζολάκης, Κώστας Τσιμίκας, Παναγιώτης Ρέτσος, Χαράλαμπος Κωστούλας, Αθανάσιος Ανδρούτσος, Μανώλης Σάλιακας, Χρήστος Μουζακίτης και Ανδρέας Ντόι πέρασαν όλοι από τις ακαδημίες του συλλόγου πριν ξεκινήσουν την επαγγελματική τους καριέρα. Μαζί τους είναι ο Γιώργος Μασούρας, βασικός παίκτης της εθνικής ομάδας και πρωταγωνιστής στις πρόσφατες επιτυχίες του συλλόγου του Πειραιά.

Η παρουσία παικτών του Ολυμπιακού επεκτείνεται και στην ομάδα κάτω των 21 ετών. Ονόματα όπως ο Αλέξανδρος Τσομπανίδης, ο Γιάννης Αποστολάκης, ο Φάνης Μπακούλας, ο Αλέξιος Καλογερόπουλος, ο Κωνσταντίνος Κωστούλας και ο Αντώνης Παπακανέλλος αποτελούν μέρος της επόμενης γενιάς Ελλήνων ποδοσφαιριστών.

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Το σημείο καμπής του 2024

Το πιο ορατό αποτέλεσμα της δουλειάς της ακαδημίας ήρθε το 2024, όταν ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Youth League αφού νίκησε τη Μίλαν με 3-0 στον τελικό. Πέντε εβδομάδες αργότερα, η πρώτη ομάδα κατέκτησε το Conference League εναντίον της Φιορεντίνα, ολοκληρώνοντας ένα πρωτοφανές ευρωπαϊκό νταμπλ στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η δέσμευση για την ανάπτυξη των νέων έχει υποστηριχθεί οικονομικά από τον Ευάγγελο Μαρινάκη, τον ιδιοκτήτη του συλλόγου, και μέσω επενδύσεων στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη. Οι τίτλοι που κατακτήθηκαν, οι νεαροί παίκτες που έφτασαν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και η εκπροσώπησή τους στις εθνικές ομάδες μας επιτρέπουν να μετρήσουμε τα αποτελέσματα αυτού του έργου.

Η τρέχουσα δομή έχει επίσης έναν σαφώς ισπανικό χαρακτήρα: ο Αντόνιο Κορντόν ως αθλητικός διευθυντής, ο Ιμανόλ Αλγκουασίλ ως προπονητής της πρώτης ομάδας, ο Άλβαρο Ρούμπιο υπεύθυνος για την ομάδα κάτω των 23 ετών και ο Νταβίντ Ροντρίγκεζ με την ομάδα κάτω των 19 ετών. Η επόμενη πρόκληση θα είναι η διατήρηση της παραγωγής ταλέντων και η διασφάλιση της συνέχειας μιας ακαδημίας νέων που έχει ήδη αποδείξει την ικανότητά της να ανταγωνιστεί στην Ευρώπη.