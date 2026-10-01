«Ο Νταβίντ Φουστέρ πρότεινε τον Χεσούς Βάθκεθ στον Ολυμπιακό» γράφουν στο εξωτερικό

Ο Νταβίντ Φουστέρ επέστρεψε στον Ολυμπιακό σε διοικητικό ρόλο και έχει ήδη πιάσει δουλειά, προτείνοντας και παίκτες σύμφωνα με δημοσιεύματα, που φέρνουν και τον Χεσούς Βάθκεθ της Βαλένθια στο προσκήνιο.

Ο Ολυμπιακός εξετάζει ήδη την αγορά για την επόμενη μετεγγραφική περίοδο και το transferfeed.com υποστηρίζει ότι ο Νταβίντ Φουστέρ έχει “μαρκάρει” το όνομα του Χεσούς Βάθκεθ, τον οποίο και γνωρίζει πολύ καλά από την κοινή παρουσία τους στη Βαλένθια.

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Ο Ισπανός παράγοντας των Πειραιωτών είχε ανεβάσει τον 23χρονο αριστερό μπακ από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα των “νυχτερίδων” και έτσι, ξέρει πολύ καλά τις δυνατότητές του, με αποτέλεσμα να τον προτείνει και για τον Ολυμπιακό.

Ο Βάθκεθ “μετράει” ήδη πάνω από 100 συμμετοχές με τη Βαλένθια στην Ισπανία και ήταν διεθνής με τις “μικρές” εθνικές ομάδες της πατρίδας του, έχοντας χρηματιστηριακή αξία κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ.