Η UEFA ανοίγει ξανά τον «φάκελο Νεγκρέιρα»: Η κίνηση της Ρεάλ Μαδρίτης κατά της Μπαρτσελόνα

Η UEFA επιβεβαίωσε ότι πήρε ένα μεγάλο όγκο εγγράφων από τη Ρεάλ Μαδρίτης σχετικά με την έρευνα για την Μπαρτσελόνα και την υπόθεση του Χοσέ Μαρία Ενρίκες Νεγκρέιρα , πρώην αντιπροέδρου της τεχνικής επιτροπής διαιτησίας της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, όπως σημειώνει η ισπανική εφημερίδα «Marca», είχε προετοιμάσει μια εκτενή έκθεση για τον φάκελο της «υπόθεσης Νεγκρέιρα» εδώ και μήνες και πίεζε εδώ και καιρό ώστε η Μπαρτσελόνα να αντιμετωπίσει διεθνείς κυρώσεις.

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Η έρευνα στην Ισπανία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2026 και η δίκη έχει προγραμματιστεί για το επόμενο έτος, αφού ο αρμόδιος δικαστής απέρριψε το αίτημα της Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο υποστηρίχθηκε από την Εισαγγελία, για παράταση της έρευνας κατά έξι ακόμη μήνες.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας αποκαταστήσει τις σχέσεις της με την UEFA, και ενώ βρίσκεται προ των πυλών για να πράξει το ίδιο και με την EFC (ένωση ευρωπαϊκών συλλόγων)· καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, ο σύλλογος επέμεινε στην ανάγκη επιβολής κυρώσεων στην Μπαρτσελόνα.

Πλέον η UEFA οφείλει να κρίνει εάν συντρέχουν λόγοι επιβολής κυρώσεων, αφού εξετάσει τα έγγραφα που προσκόμισε η Μαδρίτη καθώς και τα επιχειρήματα που ενδέχεται να παρουσιάσει η Μπαρτσελόνα.

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Τον Μάρτιο του 2023, οι επιθεωρητές δεοντολογίας και πειθαρχικών θεμάτων της UEFA άνοιξαν φάκελο υπόθεσης αφού εντόπισαν ενδείξεις πιθανής παραβίασης του νομικού τους πλαισίου σχετικά με τις πληρωμές προς τον Χοσέ Μαρία Ενρίκες Νεγκρέιρα, ωστόσο αποφάσισαν να αναστείλουν προσωρινά τη διαδικασία εν αναμονή της εξέλιξης των ποινικών ερευνών στο πλαίσιο του ισπανικού τακτικού δικαστικού συστήματος.

Η ανακοίνωση της UEFA

“Η UEFA επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε από τη Ρεάλ Μαδρίτης σημαντικό όγκο εγγράφων που σχετίζονται με την εν εξελίξει έρευνα για τη Μπαρτσελόνα, σχετικά με την υπόθεση που αφορά τον Χοσέ Μαρία Ενρίκες Νεγκρέιρα, πρώην αντιπρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτησίας της Βασιλικής Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (τη λεγόμενη “υπόθεση Νεγκρέιρα”).

Οι επιθεωρητές Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Θεμάτων της UEFA έχουν επίσης παραλάβει τα εν λόγω έγγραφα και θα τα αξιολογήσουν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εξέτασης της υπόθεσης”.