Αθλητικά

Super League: Η βαθμολογία μετά την αφαίρεση βαθμών στο Βόλο

Νέα δεδομένα στη βαθμολογία του πρωταθλήματος μετά την τιμωρία του Βόλου
Οι παίκτες του Βόλου
Οι παίκτες του Βόλου στον αγώνα με τον Ολυμπιακό (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Βόλος τιμωρήθηκε με αφαίρεση τριών βαθμών για την υπόθεση Σούντγκρεν και έτσι, άλλαξε και η βαθμολογία της Super League, με τη θεσσαλική ομάδα να βρίσκεται πλέον στην τελευταία θέση.

Μετά τις καταγγελτικές δηλώσεις του Σούντγκρεν για τους αγώνες του Βόλου με τον Πανσερραϊκό και οι δύο ομάδες έλαβαν ποινές αφαίρεσης βαθμών, με τους Θεσσαλούς να υποχωρούν πλέον και στη βαθμολογία της Super League.

Ο Βόλος έχασε τους δύο βαθμούς που κέρδισε στα πρώτα 5 παιχνίδια της φετινής σεζόν και είναι πια ουραγός, στο -1. Ως εκ τούτου, θα χρειαστεί να κάνουν υπέρβαση για να αποφύγουν τον υποβιβασμό, περιμένοντας πάντως και μείωση της ποινής τους μετά την έφεση που θα ασκηθεί.

Η βαθμολογία της Super League

1. Παναθηναϊκός 15
2. ΠΑΟΚ 12
3. ΑΕΚ 11
4. ΟΦΗ 10
5. Ολυμπιακός 10
6. Παναιτωλικός 9
7. Άρης 7
8. Ηρακλής 6
9. Κηφισιά 5
10. Καλαμάτα 4
11. Ατρόμητος 2
12. Αστέρας Τρίπολης 2
13. Λεβαδειακός 1
14. Βόλος Elabet -1

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