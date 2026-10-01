Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Αμφίβολος ο Ντάνιελ Τάις για τους Ισραηλινούς

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του (2/10/26, 21:15, Live από το Newsit.gr) τον αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην 3η αγωνιστική της Euroleague και οι Ισραηλινοί έχουν ως αμφίβολο για το ματς τον Ντάνιελ Τάις.

Έχοντας ξεκινήσει τη σεζόν με δύο ήττες, η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα κληθεί να αναζητήσει την πρώτη της νίκη στο T-Center κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά είναι πλέον πιθανό αυτό να χρειαστεί να συμβεί χωρίς τον Ντάνιελ Τάις, ο οποίος και αποχώρησε με ενοχλήσεις από το παιχνίδι με την Μπεσίκτας.

Ο Γερμανός σέντερ θα δοκιμάσει και αύριο να προπονηθεί και έτσι, η συμμετοχή του στον αγώνα με τους “πράσινους” στο T-Center θα κριθεί την τελευταία στιγμή.