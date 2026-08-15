Αθλητικά

Απόστολος Σίσκος για το χάλκινο μετάλλιο: «Δεν το περίμενα, το κυνήγησα και το πήρα»

Ο Έλληνας κολυμβητής με τρομερή κούρσα κατάφερε να πάρει και δεύτερο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
Ο Απόστολος Σίσκος
Ο Απόστολος Σίσκος μετά το χάλκινο μετάλλιο
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Απόστολος Σίσκος έκανε νέα απίθανη εμφάνιση και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ πεταλούδα και θα ανέβει για δεύτερη φορά στο βάθρο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου.

Στις δηλώσεις του μετά το νέο μετάλλιο που κέρδισε ο Απόστολος Σίσκος ανέφερε ότι δεν περίμενε πως θα βρεθεί στην τριάδα των νικητών, όμως το κυνήγησε μέχρι τέλους και τα κατάφερε.

«Τρελάθηκα και εγώ τώρα που είδα τον χρόνο. Δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση, δεν είχα τίποτα να χάσω, το κυνήγησα και το πήρα δικαιωματικά. Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, το έφερα για την πατρίδα και τους πυροσβέστες που δίνουν τη δική τους μάχη. Το έκανα για να το απολαύσω και τώρα το απολαμβάνω λίγο παραπάνω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Απόστολος Σίσκος.

Σε ερώτηση για το αν το ασημένιο μετάλλιο που είχε ήδη κατακτήσει τον βοήθησε να αγωνιστεί πιο απελευθερωμένα, απάντησε: «Σίγουρα ναι! Το έκανα ξεκάθαρα για να το απολαύσω και νομίζω τώρα το απολαμβάνω και λίγο παραπάνω».

Τέλος, σε ερώτηση για το ποια ήταν τα πρώτα λόγια του προπονητή του και των μελών της αποστολής πριν τον αγώνα, ο Σίσκος απάντησε: «Τίποτα, απόλαυσέ το και ό,τι καλύτερο είναι να βγει θα βγει και νομίζω βγήκε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
137
98
72
60
57
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo