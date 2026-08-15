Απόστολος Σίσκος για το χάλκινο μετάλλιο: «Δεν το περίμενα, το κυνήγησα και το πήρα»

Ο Απόστολος Σίσκος έκανε νέα απίθανη εμφάνιση και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ πεταλούδα και θα ανέβει για δεύτερη φορά στο βάθρο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου.

Στις δηλώσεις του μετά το νέο μετάλλιο που κέρδισε ο Απόστολος Σίσκος ανέφερε ότι δεν περίμενε πως θα βρεθεί στην τριάδα των νικητών, όμως το κυνήγησε μέχρι τέλους και τα κατάφερε.

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«Τρελάθηκα και εγώ τώρα που είδα τον χρόνο. Δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση, δεν είχα τίποτα να χάσω, το κυνήγησα και το πήρα δικαιωματικά. Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, το έφερα για την πατρίδα και τους πυροσβέστες που δίνουν τη δική τους μάχη. Το έκανα για να το απολαύσω και τώρα το απολαμβάνω λίγο παραπάνω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Απόστολος Σίσκος.

Σε ερώτηση για το αν το ασημένιο μετάλλιο που είχε ήδη κατακτήσει τον βοήθησε να αγωνιστεί πιο απελευθερωμένα, απάντησε: «Σίγουρα ναι! Το έκανα ξεκάθαρα για να το απολαύσω και νομίζω τώρα το απολαμβάνω και λίγο παραπάνω».

Τέλος, σε ερώτηση για το ποια ήταν τα πρώτα λόγια του προπονητή του και των μελών της αποστολής πριν τον αγώνα, ο Σίσκος απάντησε: «Τίποτα, απόλαυσέ το και ό,τι καλύτερο είναι να βγει θα βγει και νομίζω βγήκε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».



