Ο Κωνσταντής Τζολάκης έκανε τρομερή διπλή απόκρουση στο ισόπαλο φιλικό της Χαλ με τη Νις

Ο Κωνσταντής Τζολάκης μετά τη μεταγραφή του στη Χαλ στοχεύει να εντυπωσιάσει το κοινό της ομάδας, αλλά και συνολικά της Premier League και μοιάζει να έχει αρχίσει ήδη να τα καταφέρνει, καθώς μία διπλή επέμβαση που έκανε στο φιλικό με τη Νις «τρέλανε τους φιλάθλους.

Στη φιλική αναμέτρηση της Χαλ με τη Νις ο Κωνσταντής Τζολάκης ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια για να κάνει το πρώτο, έστω και ανεπίσημο clean sheet (σ.σ. αγώνας που δεν δέχτηκε γκολ) με τη φανέλα των Άγγλων.

Ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έδειξε τα απίστευτα αντανακλαστικά του σε μία φάση στην περιοχή της Χαλ, όταν σταμάτησε τη Νις σε δύο διαδοχικές προσπάθειες για να εντυπωσιάσει.