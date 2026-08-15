Οι Κορασίδες της Ισπανίας δεν έδειξαν οίκτο και ισοπέδωσαν 128-13 τη Βουλγαρία στο Eurobasket U16

Η Εθνική Κορασίδων της Ισπανίας έκανε πανικό στο ματς με τη Βουλγαρία στο Eurobasket U16. Διέλυσε την αδύναμη Βουλγαρία 128-13 χωρίς να πατήσει ποτέ φρένο στο ματς.

Η Βουλγαρία κατάφερε να σκοράρει μόλις 13 πόντους σε όλο το ματς με την Ισπανία. 3 έβαλαν στην πρώτη περίοδο, άλλους 3 στη δεύτερη, ενώ 5 πέτυχαν στην τρίτη και μόλις 2 στην τελευταία. Στην αντίπερα όχθη η Ισπανία έβαλε 35, 37, 29 και 27 πόντους ανά περίοδο κάνοντας επίδειξη δύναμης χωρίς να δείξουν τον παραμικρό οίκτο στις αντιπάλους τους.

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Πρώτη σκόρερ του ματς ήταν η Σοφία Πινίγιος, αυτή που ξεχώρισε όμως ήταν η Αναστασία Λίστσουκ, η οποία έχει ύψος 2.03μ και είναι μόλις 14 χρονών.

Είναι κόρη του Ουκρανού πρώην μπασκετμπολίστα Σέρχι Λίστσουκ, που έκανε καριέρα στην Ισπανία, στην οποία γεννήθηκε η κόρη του Αναστασία. Κόντρα στη Βουλγαρία είχε 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης με 13 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Esta secuencia de Anastasia Lishchuk (14 años, 2.03m)#U16Eurobasket pic.twitter.com/l0zKIWGmEG — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) August 15, 2026

Η Ισπανία είχε νικήσει με 109-40 την Τσεχία στην πρώτη αγωνιστική και δείχνει να έχει μία πραγματικά σπουδαία ομάδα που θα διεκδικήσει τον τίτλο.