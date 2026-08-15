Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή του λίστα για τα ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Ο ΟΦΗ μετά την κατάκτηση του Superbet Super Cup στρέφει την προσοχή του στις μάχες με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για την είσοδο στη League Phase του Europa League.

Ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή λίστα του ΟΦΗ για τα δύο ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με τον Μπόρχα Γκονθάλεθ να είναι μέσα στις επιλογές, αφού ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

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Εκτός για τα ματς με τους Βούλγαρους έμεινε ο Νίκος Μαρινάκης που ταλαιπωρείται από φλεγμονή στην ηβική σύμφυση. Το πρώτο ματς με την ΤΣΣΚΑ είναι την Πέμπτη στο Παγκρήτιο (20/08/26, 21:00), με τη ρεβάνς να είναι μία εβδομάδα αργότερα (27/08/26, 21:00).

Οι Κρητικοί έχουν εξασφαλισμένη θέση σε League Phase, αφού σε περίπτωση αποκλεισμού από την ομάδα από τη Βουλγαρία θα είναι στην τελική φάση του Conference League.

Η ευρωπαϊκή λίστα του ΟΦΗ

Λίστα Α: Λίλο, Κατσικάς, Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Κωστούλας, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Ανδρούτσος, Πούγγουρας, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Νους, Αποστολάκης, Ντίκμαν, Ρομάνο, Μπουχαλάκης, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης.

Λίστα Β: Καλαφάτης, Ασμαριανάκης, Λαγουδάκης, Αντωνακάκης, Καινουργιάκης, Χνάρης.