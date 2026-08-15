Αθλητικά

Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή του λίστα για τα ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Οι Κρητικοί θα παλέψουν στα πλέι οφ του Europa League για την είσοδο στη League Phase της διοργάνωσης
Ο Νους
Ο Νους με τη φανέλα του ΟΦΗ/ EUROKINISSI
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Ο ΟΦΗ μετά την κατάκτηση του Superbet Super Cup στρέφει την προσοχή του στις μάχες με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για την είσοδο στη League Phase του Europa League.

Ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή λίστα του ΟΦΗ για τα δύο ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με τον Μπόρχα Γκονθάλεθ να είναι μέσα στις επιλογές, αφού ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Εκτός για τα ματς με τους Βούλγαρους έμεινε ο Νίκος Μαρινάκης που ταλαιπωρείται από φλεγμονή στην ηβική σύμφυση. Το πρώτο ματς με την ΤΣΣΚΑ είναι την Πέμπτη στο Παγκρήτιο (20/08/26, 21:00), με τη ρεβάνς να είναι μία εβδομάδα αργότερα (27/08/26, 21:00).

Οι Κρητικοί έχουν εξασφαλισμένη θέση σε League Phase, αφού σε περίπτωση αποκλεισμού από την ομάδα από τη Βουλγαρία θα είναι στην τελική φάση του Conference League.

Η ευρωπαϊκή λίστα του ΟΦΗ

Λίστα Α: Λίλο, Κατσικάς, Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Κωστούλας, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Ανδρούτσος, Πούγγουρας, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Νους, Αποστολάκης, Ντίκμαν, Ρομάνο, Μπουχαλάκης, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης.

Λίστα Β: Καλαφάτης, Ασμαριανάκης, Λαγουδάκης, Αντωνακάκης, Καινουργιάκης, Χνάρης.

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