Ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες – Στην Αθήνα την Κυριακή ο ατζέντης του

Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση για τον Αρμάντο Γκονζάλες στη Γουαδαλαχάρα, σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Σέζαρ Λουίς Μερλό με στόχο την ενίσχυση στη γραμμή της επίθεσής του.

Ο Αρμάντο Γκονζάλες ανήκει στην Γουαδαλαχάρα και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Έχει ρήτρα στα 12.000.000 ευρώ, όμως η ομάδα του είναι πρόθυμη να συζητήσει την πώλησή του με χαμηλότερο πόσο, κάτι που θα ψάξει ο Ολυμπιακός που προτίθεται να δώσει ένα ποσό κοντά στα 8.000.000 ευρώ.

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Ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή (είναι ο ίδιος με του Αντίνο του Παναθηναϊκού) θα έρθει στην Αθήνα την Κυριακή για να γίνουν οι συζητήσεις για την απόκτησή του. Στο ραντεβού του Μεντιλίμπαρ με τον Μονκαντά το όνομα του Μεξικανού συζητήθηκε έντονα, κάτι που οδήγησε στις διαπραγματεύσεις με την ομάδα του και τον ίδιο.

Ο 23χρονος επιθετικός ήταν στο Μουντιάλ με την Εθνική Μεξκού και αγωνίστηκε στο ματς με την Νότια Αφρική για 14′ ως αλλαγή. Με τη φανέλα της Τσίβας Γουαδαλαχάρα σε 69 εμφανίσεις έχει πετύχει 29 γκολ και έχει μοιράσει 4 ασίστ.

Ο Ολυμπιακός δεδομένα ψάχνει επιθετικό για να πλαισιώσει τον Ελ Κααμπί και μένει να φανεί αν θα βρει τη «χρυσή» τομή στις διαπραγματεύσεις με την ομάδα από το Μεξικό για την απόκτηση του Γκονζάλες.