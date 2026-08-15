Η Ρέιντζερς ανακοίνωσε το δανεισμό του Πενράις από την ΑΕΚ

Το deal ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ρέιντζερς για το δανεισμό του Τζέιμς Πενράις ολοκληρώθηκε και επίσημα με τους Σκωτσέζους να ανακοινώνουν τον ποδοσφαιριστή.

Η Ρέιντζερς θα δώσει ενοίκιο ύψους 500.000 ευρώ για να αγωνιστεί τη φετινή σεζόν στη Γλασκώβη ο Πενράις, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς ύψους 1.500.000 ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι.

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Ο Πένραϊς είχε υπογράψει το περσινό καλοκαίρι από τη Χαρτς για τρία χρόνια στην ΑΕΚ και πραγματοποίησε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Ένωση κινείται για την απόκτηση ενός παίκτη στα αριστερά, που θα καλύψει το κενό του Πενράις και θα βάλει υψηλό ανταγωνισμό στον Πήλιο.