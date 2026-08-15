Αθλητικά

Η Ρέιντζερς ανακοίνωσε το δανεισμό του Πενράις από την ΑΕΚ

Ολοκληρώθηκε και επίσημα ο δανεισμός του αριστερού ακραίου αμυντικού της Ένωσης
Ο Πενράις
Ο Πενράις με τη φανέλα της ΑΕΚ/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το deal ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ρέιντζερς για το δανεισμό του Τζέιμς Πενράις ολοκληρώθηκε και επίσημα με τους Σκωτσέζους να ανακοινώνουν τον ποδοσφαιριστή.

Η Ρέιντζερς θα δώσει ενοίκιο ύψους 500.000 ευρώ για να αγωνιστεί τη φετινή σεζόν στη Γλασκώβη ο Πενράις, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς ύψους 1.500.000 ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Πένραϊς είχε υπογράψει το περσινό καλοκαίρι από τη Χαρτς για τρία χρόνια στην ΑΕΚ και πραγματοποίησε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Ένωση κινείται για την απόκτηση ενός παίκτη στα αριστερά, που θα καλύψει το κενό του Πενράις και θα βάλει υψηλό ανταγωνισμό στον Πήλιο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
137
98
72
60
57
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo