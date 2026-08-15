ΟΦΗ: Τρέλα των φιλάθλων για τα εισιτήρια διαρκείας – 7.000 έχουν ήδη «φύγει»

Ο ΟΦΗ βιώνει μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ιστορίας του και οι φίλοι της ομάδας έχουν τεράστια ανυπομονησία για την έναρξη του πρωταθλήματος, αλλά και του ευρωπαϊκού ταξιδιού.

Πάνω από 7.000 εισιτήρια διαρκείας έχουν ήδη αγοράσει οι οπαδοί του ΟΦΗ, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου και που αναμένεται να αυξηθεί, μιας και η διάθεσή τους ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα της Κυριακής 16 Αγούστου.

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και του Superbet Super Cup έχουν ξετρελάνει τους Κρητικούς, οι οποίοι θα δουν την ομάδα τους να αγωνίζεται στην Ευρώπη, αρχής γενομένης από την Πέμπτη (20/08/26) που δίνει το πρώτο ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα πλέι οφ του Europa League.