Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΟΦΗ: Τρέλα των φιλάθλων για τα εισιτήρια διαρκείας – 7.000 έχουν ήδη «φύγει»

Οι δύο τίτλοι που κατέκτησαν οι Κρητικοί έχουν φέρει τρομερό ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων της
Οι οπαδοί του ΟΦΗ
Οι οπαδοί του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο/ EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο ΟΦΗ βιώνει μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ιστορίας του και οι φίλοι της ομάδας έχουν τεράστια ανυπομονησία για την έναρξη του πρωταθλήματος, αλλά και του ευρωπαϊκού ταξιδιού.

Πάνω από 7.000 εισιτήρια διαρκείας έχουν ήδη αγοράσει οι οπαδοί του ΟΦΗ, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου και που αναμένεται να αυξηθεί, μιας και η διάθεσή τους ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα της Κυριακής 16 Αγούστου.

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και του Superbet Super Cup έχουν ξετρελάνει τους Κρητικούς, οι οποίοι θα δουν την ομάδα τους να αγωνίζεται στην Ευρώπη, αρχής γενομένης από την Πέμπτη (20/08/26) που δίνει το πρώτο ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα πλέι οφ του Europa League.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
98
71
60
57
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo