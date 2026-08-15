Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Αδιανόητο παγκόσμιο ρεκόρ από τον Γιοχάνες Λίμπμαν στα 1500μ ελεύθερο

Ο 19χρονος Γιοχάνες Λίμπμαν έκανε μία αδιανόητη κούρσα στα 1500μ ελεύθερο και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο κάνοντας ένα τρομερό παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο 14:26:79.

Ο Γερμανός κολυμβητής συνέτριψε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Αμερικανός Μπόμπι Φίνκε όταν κατέκτησε στο Παρίσι το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες με χρόνο στα 14:30:67.

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Αυτό σημαίνει ότι ο Λίμπμαν κατέβασε περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα το ρεκόρ, κάτι που είναι πραγματικά σπάνιο και απίστευτο. Ο νεαρός αθλητής δείχνει ότι για να κάνει στα 19 του τέτοιες επιδόσεις έχει μπροστά του μία λαμπρή καριέρα που αναμένεται να σπάσει όλα τα κοντέρ.

Ο Λίμπμαν κατέκτησε το δεύτερο χρυσό του μετάλλιο στη διοργάνωση (μετά τα 800μ.), με δεύτερο τον Ούγγρο Ζάλαν Σάρκανι (14:39.45) και τρίτο τον έτερο Γερμανό, Ολιβερ Κλέμετ (14:40.64).