Απόστολος Σίσκος: Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης

Ο Απόστολος Σίσκος μέσα σε τρεις μέρες έχει ανέβει δύο φορές στο βάθρο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου. Μετά το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ ύπτιο κατάφερε να τερματίσει τρίτος στα 200μ πεταλούδα για να γράψει ιστορία.

Η νέα τεράστια επιτυχία του Απόστολου Σίσκου συνοδεύτηκε με ένα τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ. Τερμάτισε με χρόνο στα 1:54:13 και διέλυσε το προηγούμενο – δικό του- ρεκόρ που είχε κάνει στον ημιτελικό του αγωνίσματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην απονομή ο Έλληνας κολυμβητής ήταν περιχαρής αντιλαμβανόμενος ότι έχει τρελάνει όλη την Ελλάδα με τις εμφανίσεις του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Παρισίου.

Νικητής της κούρσας ήταν ο Γάλλος Λέον Μαρσάν, τον οποίο οι συμπατριώτες του αποθέωσαν και του χάρισαν μία απίστευτη στιγμή τραγουδώντας με πάθος και στο τέλος χωρίς μελωδία τον Εθνικό ύμνο της Γαλλίας.