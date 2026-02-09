Συμβαίνει τώρα:
Αποτελέσματα NBA: Επίδειξη δύναμης από Νιου Γιορκ Νικς στην έδρα των Μπόστον Σέλτικς

Πήραν το «διπλό» οι Κλίπερς στη Μινεσότα, με μπροστάρη τον Λέοναρντ
ΦΩΤΟ Reuters

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζέιλεν Μπράνσον, οι Νιου Γιόρκ Νικς πήραν μεγάλη νίκη στην έδρα των Μπόστον Σέλτικς (111-89) στο ντέρμπι της Ανατολής, στο NBA.

Οι Νικς βελτίωσαν έτσι το ρεκόρ τους (34-19), πιάνοντας τους Σέλτικς στη 2η θέση της Ανατολής (το ίδιο ρεκόρ έχουν πλέον οι δυο ομάδες), ενώ πρωτοπόροι παραμένουν οι Ντιτρόιτ Πίστονς με 38-13.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον έβαλε 31 πόντους, ενώ μοίρασε και 8 ασίστ. Τον ακολούθησαν σε απόδοση ο Τζέισον Χαρτ και ο Μάικαλ Μπρίτζες με 19 και 14 πόντους αντίστοιχα. Από τους Σέλτικς, ξεχώρισαν ο Τζέιλεν Μπράουν με 26 πόντους και ο Ντέρικ Γουάιτ με 19 πόντους.

Εκτός έδρας “πάρτι” έκαναν και οι Λος Άντζελες Κλίπερς. Η ομάδα από το Λος Άντζελες ήταν σαρωτική και με πρωταγωνιστή τον Καουάι Λέοναρντ, επικράτησαν των Τίμπεργουλβς με σκορ 115-96

Ο Καουάι Λέοναρντ βρέθηκε εξαιρετικό βράδυ, σημειώνοντας 41 πόντους, (9/19 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ). Από τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε και ο Κόλινς που σκόραρε 15 πόντους, με 4 ριμπάουντ, ενώ για τους γηπεδούχους, κορυφαίος ήταν ο Έντουαρντς με 23 πόντους και ο Ράντλ με 17π. και 8 ριμπάουντ.

Οι Κλίπερς πέτυχαν έτσι τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 25-27, με τους Τίμπεργουλβς να “πέφτουν” στο 32-22 στη Δυτική Περιφέρεια.

Τα αποτελέσματα στο NBA:

Μπόστον Σέλτικς – Νιου Γιορκ Νικς 89-111

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς – Μαϊάμι Χιτ 101-132

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Λος Άντζελες Κλίπερς 96-115

Τορόντο Ράπτορς – Ιντιάνα Πέισερς 122-104

Αθλητικά
