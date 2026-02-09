Αποτελέσματα NBA: Επίδειξη δύναμης από Νιου Γιορκ Νικς στην έδρα των Μπόστον Σέλτικς

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζέιλεν Μπράνσον, οι Νιου Γιόρκ Νικς πήραν μεγάλη νίκη στην έδρα των Μπόστον Σέλτικς (111-89) στο ντέρμπι της Ανατολής, στο NBA.

Οι Νικς βελτίωσαν έτσι το ρεκόρ τους (34-19), πιάνοντας τους Σέλτικς στη 2η θέση της Ανατολής (το ίδιο ρεκόρ έχουν πλέον οι δυο ομάδες), ενώ πρωτοπόροι παραμένουν οι Ντιτρόιτ Πίστονς με 38-13.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον έβαλε 31 πόντους, ενώ μοίρασε και 8 ασίστ. Τον ακολούθησαν σε απόδοση ο Τζέισον Χαρτ και ο Μάικαλ Μπρίτζες με 19 και 14 πόντους αντίστοιχα. Από τους Σέλτικς, ξεχώρισαν ο Τζέιλεν Μπράουν με 26 πόντους και ο Ντέρικ Γουάιτ με 19 πόντους.

Εκτός έδρας “πάρτι” έκαναν και οι Λος Άντζελες Κλίπερς. Η ομάδα από το Λος Άντζελες ήταν σαρωτική και με πρωταγωνιστή τον Καουάι Λέοναρντ, επικράτησαν των Τίμπεργουλβς με σκορ 115-96

Ο Καουάι Λέοναρντ βρέθηκε εξαιρετικό βράδυ, σημειώνοντας 41 πόντους, (9/19 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ). Από τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε και ο Κόλινς που σκόραρε 15 πόντους, με 4 ριμπάουντ, ενώ για τους γηπεδούχους, κορυφαίος ήταν ο Έντουαρντς με 23 πόντους και ο Ράντλ με 17π. και 8 ριμπάουντ.

Οι Κλίπερς πέτυχαν έτσι τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 25-27, με τους Τίμπεργουλβς να “πέφτουν” στο 32-22 στη Δυτική Περιφέρεια.

Τα αποτελέσματα στο NBA:

Μπόστον Σέλτικς – Νιου Γιορκ Νικς 89-111

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς – Μαϊάμι Χιτ 101-132

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Λος Άντζελες Κλίπερς 96-115

Τορόντο Ράπτορς – Ιντιάνα Πέισερς 122-104