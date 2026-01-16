Αθλητικά

Αποτελέσματα NBA: Επίδειξη δύναμης των Θάντερ κόντρα στους Ρόκετς, διασυρμός για Λέικερς

Οι Θάντερ έκαναν παρέλαση στο Χιούστον, την ώρα που οι Λέικερς γνώρισαν ταπεινωτική ήττα από τους Χόρνετς
REUTERS
REUTERS

Οι Θάντερ ήταν οι μεγάλοι νικητές του ντέρμπι της Δύσης στο NBA, συντρίβοντας τους Ρόκετς με 111-91 μέσα στο Χιούστον.

Οι πρωτοπόροι του NBA, Θάντερ, έκαναν επίδειξη δύναμης κόντρα στους Ρόκετς και έδειξαν για ακόμα μία φορά ποιο είναι το αφεντικό στη Δύση.

Η ομάδα της Οκλαχόμα ανέβηκε στο 35-7, ενώ αυτή του Χιούστον υποχώρησε στο 23-15.

Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 20 πόντους, ενώ ο Τσετ Χόλμγκρεν μέτρησε 18 πόντους, 9 ριμπάουντ. Από πλευράς ηττημένων, ο Ντουράντ είχε 19 πόντους με 7 ριμπάουντ.

Ο Αλπερέν Σενγκούν πρόσθεσε 14 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ το πάλεψε και ο Τζαμπάρι Σμιθ με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ. 

Σε κάκιστη αγωνιστική κατάσταση βρίσκονται οι Λέικερς. Η ομάδα του Λος Άντζελες ηττήθηκε εντός έδρας από τους Χόρνετς με 135-117, υποχωρώντας στο 24-15 και μένοντας πίσω στη μάχη της τετράδας στη Δύση.

 Για τους νικητές ο Μπολ είχε 30 πόντους με 11 ασίστ, ο Μίλερ είχε 26 ποντους και ο Μπρίτζες τελείωσε με 25 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Ντόντσιτς είχε 39 πόντους και ο Λεμπρόν Τζέιμς μέτρησε 29 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Τα αποτελέσματα του NBA

Μάτζικ – Γκρίζλις 108-101
Πίστονς – Σανς 108-105
Ρόκετς – Θάντερ 91-111
Χιτ – Σέλτικς 114-119
Σπερς – Μπακς 119-101
Μάβερικς – Τζαζ 144-122
Γουόριορς – Νικς 126-113
Μπλέιζερς – Χοκς 117-101
Λέικερς – Χόρνετς 117-135

