Αποτελέσματα NBA: Επίδειξη δύναμης των Θάντερ κόντρα στους Ρόκετς, διασυρμός για Λέικερς

Οι Θάντερ ήταν οι μεγάλοι νικητές του ντέρμπι της Δύσης στο NBA, συντρίβοντας τους Ρόκετς με 111-91 μέσα στο Χιούστον.

Οι πρωτοπόροι του NBA, Θάντερ, έκαναν επίδειξη δύναμης κόντρα στους Ρόκετς και έδειξαν για ακόμα μία φορά ποιο είναι το αφεντικό στη Δύση.

Η ομάδα της Οκλαχόμα ανέβηκε στο 35-7, ενώ αυτή του Χιούστον υποχώρησε στο 23-15.

Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 20 πόντους, ενώ ο Τσετ Χόλμγκρεν μέτρησε 18 πόντους, 9 ριμπάουντ. Από πλευράς ηττημένων, ο Ντουράντ είχε 19 πόντους με 7 ριμπάουντ.

Ο Αλπερέν Σενγκούν πρόσθεσε 14 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ το πάλεψε και ο Τζαμπάρι Σμιθ με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Σε κάκιστη αγωνιστική κατάσταση βρίσκονται οι Λέικερς. Η ομάδα του Λος Άντζελες ηττήθηκε εντός έδρας από τους Χόρνετς με 135-117, υποχωρώντας στο 24-15 και μένοντας πίσω στη μάχη της τετράδας στη Δύση.

Για τους νικητές ο Μπολ είχε 30 πόντους με 11 ασίστ, ο Μίλερ είχε 26 ποντους και ο Μπρίτζες τελείωσε με 25 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Ντόντσιτς είχε 39 πόντους και ο Λεμπρόν Τζέιμς μέτρησε 29 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Τα αποτελέσματα του NBA

Μάτζικ – Γκρίζλις 108-101

Πίστονς – Σανς 108-105

Ρόκετς – Θάντερ 91-111

Χιτ – Σέλτικς 114-119

Σπερς – Μπακς 119-101

Μάβερικς – Τζαζ 144-122

Γουόριορς – Νικς 126-113

Μπλέιζερς – Χοκς 117-101

Λέικερς – Χόρνετς 117-135