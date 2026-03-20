Αποτελέσματα NBA: Κατηφόρα δίχως τέλος για τους Μιλγουόκι Μπακς – Ασταμάτητοι οι Λος Άντζελες Λέικερς με «καυτό» Λούκα Ντόντσιτς

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν μία ακόμη ήττα και μάλιστα “βαριά” στην έδρα των Γιούτα Τζαζ με 128-96, έχοντας ρίξει ουσιαστικά. λευκή… πετσέτα στη σεζόν τους στο NBA.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μένει εκτός για λόγους… συντήρησης, οι Μιλγουόκι Μπακς δεν κατάφεραν να είναι ανταγωνιστοί ούτε στην έδρα των αδύναμων και φέτος, Γιούτα Τζαζ, με αποτέλεσμα την 8η ήττα τους στα 10 τελευταία τους παιχνίδια στο NBA.

Για τα “ελάφια” ξεχώρισε μόνο ο Ράιαν Ρόλινς με 15 πόντους και 5 ασίστ, ενώ για τους νικητές, ο Έις Μπέιλι είχε 33 πόντους και 9 ριμπάουντ, με τους Χάρκλες και Γουάιτ να προσθέτουν από 23 πόντους έκαστος. Τόσο οι “μορμόνοι” όμως, όσο και τα “ελάφια” περιμένουν πλέον απλώς, να τελειώσει η σεζόν.

Αντίθετα, οι Λος Άντζελες Λέικερς θα ήθελαν να ξεκινήσουν άμεσα τα πλέι οφ, αφού βρίσκονται σε εκπληκτική κατάσταση. Η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ πανηγύρισε την 8η σερί νίκη της, με το 134-126 μέσα στην έδρα των Μαϊάμι Χιτ, με τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι ξανά ασταμάτητος.

Μετά τους 40 πόντους κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς, ο Σλοβένος σούπερ σταρ σταμάτησε στους 40 πόντους κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ και οδήγησε τους Λος Άντζελες Λέικερς σε ένα διπλό που τους φέρνει ακόμη πιο κοντά στην πρώτη δυάδα της κατάταξης στη Δυτική Περιφέρεια του NBA.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Σάρλοτ Χόρνετς – Ορλάντο Μάτζικ 130-111

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς – Ντιτρόιτ Πίστονς 95-117

Σικάγο Μπουλς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 110-115

Μαϊάμι Χιτ – Λος Άντζελες Λέικερς 126-134

Νιου Ορλίνς Πέλικανς – Λος Άντζελες Κλίπερς 105-99

Σαν Αντόνιο Σπερς – Φοίνιξ Σανς 101-100

Γιούτα Τζαζ – Μιλγουόκι Μπακς 128-96

Σακραμέντο Κινγκς – Φιλαδέλφεια 76ερς 118-139