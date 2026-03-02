Αποτελέσματα NBA: Νέα ήττα για τους Μιλγουόκι Μπακς, που χάνουν το «τρένο» των πλέι οφ

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν δεύτερη σερί ήττα στο NBA, αφού κατέρρευσαν στο δεύτερο ημίχρονο και ηττήθηκαν με 120-97 από τους Σικάγο Μπουλς, με αποτέλεσμα να βρίσκονται πλέον σε πολύ δύσκολη θέση, ακόμη και για την πρόκριση στα πλέι ιν του πρωταθλήματος.

Κόντρα στους… αδιάφορους Σικάγο Μπουλς, που είχαν μείνει ένα μήνα μακριά από τις νίκες, οι Μιλγουόκι Μπακς… εξαφανίστηκαν μετά την ανάπαυλα, πέτυχαν μόλις 8 πόντους σε μία περίοδο και πλέον χρειάζονται μία σειρά από υπερβάσεις, για να προλάβουν την post season του NBA, αφού βρίσκονται 4 νίκες μακριά από τη 10η θέση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τον Μπόμπι Πόρτις να είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα για τα “ελάφια” με 18 πόντους, η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο (παραμένει εκτός με τραυματισμό) δεν είχε τύχη, ούτε κόντρα στους ελλιπείς “ταύρους”, που επικράτησαν με πρωταγωνιστή τον Τζος Γκίντι (20 πόντους, 14 ριμπάουντ και 10 ασίστ).

Τα αποτελέσματα στο NBA

Νιου Γιορκ Νικς – Σαν Αντόνιο Σπερς 114-89

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπρούκλιν Νετς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 102-106

Σικάγο Μπουλς – Μιλγουόκι Μπακς 120-97

Ντένβερ Νάγκετς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 108-117

Ιντιάνα Πέισερς – Μέμφις Γκρίζλις 106-125

Ατλάντα Χοκς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 135-101

Ορλάντο Μάτζικ – Ντιτρόιτ Πίστονς 92-106

Μπόστον Σέλτικς – Φιλαδέλφεια 76ερς 114-98

Ντάλας Μάβερικς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 87-100

Λος Άντζελες Κλίπερς – Νιου Ορλίνς Πέλικανς 137-117

Λος Άντζελες Λέικερς – Σακραμέντο Κινγκς 128-104