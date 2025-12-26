Αποτελέσματα NBA: Ο Γιόκιτς «καθάρισε» τους Νάγκετς στην παράταση και οι Ρόκετς πέρασαν από το Λος Άντζελες

Μια χριστουγεννιάτικη… ματσάρα είχαμε στην “Ball Arena” του Ντένβερ για το NBA, με τους Νάγκετς να επικρατούν των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στην παράταση (142-138). Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς! Ο Σέρβος ήταν σαρωτικός, σημειώνοντας ένα απίστευτο triple-double. Ο ‘σταρ” των Νάγκετς σκόραρε 56 πόντους, μάζεψε 16 ριμπάουντ και μοίρασε 15 ασίστ!

Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Τζαμάλ Μάρεϊ. Ο Καναδός με σημαντικά καλάθια, έφτασε τους 35 πόντους, ενώ ο Χάρνταγουεϊ είχε 19. Από τους Τίμπεργουλβς, ξεχώρισε ο Κάρσεν Έντουαρντς ο οποίος σημείωσε 44 πόντους, με έξι ριμπάουντ και τρεις ασίστ. Στους 32 ο Τζούλιους Ραντλ, 21 σημείωσε ο ΜακΝτάνιελς και 13 ο Ριντ με το τρίποντο του έστειλε το ματς στην παράταση.

Οι Τίμπεργουλβς δέχθηκαν την αντεπίθεση των γηπεδούχων και είδαν τους Νάγκετς να ισοφαρίζουν με τρίποντο του Ναζ Ριντ (115-115) 10″ πριν το φινάλε και να στέλνουν το ματς στην παράταση. Στον έξτρα χρόνο οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, “έτρεξαν” ένα επί μέρους 9-0 κι έτσι στην ουσία έκανα το… βήμα νίκης που έψαχναν.

Οι Χιούστον Ρόκετς δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους Λος Άντζελες Λέικερς, περνώντας με το εντυπωσιακό 119-96 από την “Crypto Arena”, έχοντας συνολικά έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Ο Άμεν Τόμπσον ήταν ο κορυφαίος για τους Χιούστον Ρόκετς, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Κέβιν Ντουράντ πρόσθεσε 25 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο Αλπερέν Σενγκούν έκανε double-double με 14 πόντους, 12 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για τους Λέικερς, ο Ντόντσιτς είχε 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ στην επιστροφή του μετά τον τραυματισμό του, ενώ ο Λεμπρόν Τζέιμς έμεινε στους 18 πόντους.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επέβαλαν τον ρυθμό τους ανήμερα των Χριστουγέννων και “λύγισαν” εντός έδρας τους Ντάλας Μάβερικς με 126-116.

Ο Στεφ Κάρι ηγήθηκε των γηπεδούχων, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 23 πόντους. Άξιος συμπαραστάτης του ο Τζίμι Μπάτλερ γέμισε τη στατιστική του με 14 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Για το Ντάλας, ο Κούπερ Φλαγκ έκλεψε τις εντυπώσεις με 27 πόντους (13/21 σουτ), 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Μπράντον Γουίλιαμς με 26 πόντους από τον πάγκο.

Η παρουσία του Κλέι Τόμπσον των Μάβερικς στο γήπεδο που μεγαλούργησε για χρόνια, ήταν από μόνη της ένα σημαντικό γεγονός. παρκέ απέναντι στην πρώην ομάδα του. Ο άλλοτε “Splash Brother” γνώρισε την αποθέωση από το κοινό, με τον Κάρι να μην κρύβει τη συγκίνησή του πριν το τζάμπολ και τη μεταξύ τους αγκαλιά στο κέντρο να κλέβει την παράσταση.