Αποτελέσματα NBA: Ο Γιόκιτς νίκησε τον μοιραίο Σενγκούν – Οι Πίστονς πέρασαν από την έδρα των Σέλτικς

Νάγκετς και Ρόκετς έδωσαν ένα μια μεγάλη” μάχη στο Ντένβερ, με τους γηπεδούχους να παίρνουν τη νίκη με 128-125, στην παράταση. Νίκολα Γιόκιτς και Αλπερέν Σενγκούν συγκέντρωσαν τα βλέμματα και έδωσαν μια εντυπωσιακή παράσταση.

Ο Νίκολα Γιόκιτς σημείωσε triple-double με 39 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ, αλλά αποβλήθηκε με έκτο φάουλ στα τελευταία λεπτά του έξτρα πενταλέπτου. Ο Τζαμάλ Μάρεϊ πρόσθεσε 35 πόντους στη νίκη των Ντένβερ Νάγκετς (ρεκόρ 16-9).

Από τους Χιούστον Ρόκετς (ρεκόρ 16-7), ο Αλπερέν Σενγκούν ήταν και αυτός “τριπλός” με 33 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ωστόσο αστόχησε σε ελεύθερο τρίποντο για την ισοφάριση στην τελευταία επίθεση. “Γεμάτη” εμφάνιση για τους φιλοξενούμενους είχε και ο Κέβιν Ντουράντ, με 25 πόντους, 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Την ίδια στιγμή, οι Πίστονς συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία στο NBA, νικώντας με 112-105 τους Σέλτικς στη Βοστώνη. Αυτή ήταν η τέταρτη σερί νίκη της ομάδας του Ντιτρόιτ, που ανέβασε το ρεκόρ της στο 21-5.

Ο Κέιντ Κάνιγχαμ είχε double-double με 32 πόντους και 10 ριμπάουντ. Απ’ την άλλη, ο Τζέιλεν Μπράουν ήταν ο κορυφαίος των Σέλτικς 34 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, με τους γηπεδούχους να πέφτουν στο 15-11 στην Ανατολή.

Τα αποτελέσματα στο NBA:

Σέλτικς – Πίστονς 105-112

Χιτ – Ράπτορς 96-106

Τζαζ – Μάβερικς 140-133 (κ.α. 129-129)

Νάγκετς – Ρόκετς 128-125 (κ.α. 117-117)