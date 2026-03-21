Αποτελέσματα NBA: Ο Κέβιν Ντουράντ σταμάτησε το σερί 11 νικών των Χοκς

Με τον Κέβιν Ντουράντ και τον Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ να βγαίνουν μπροστά, οι Ρόκετς επικράτησαν άνετα των Χοκς με 117-95 και σταμάτησαν το σερί 11 νικών της ομάδας της Ατλάντα στο πρωτάθλημα του NBA.

Ένα ξέσπασμα των Ρόκετς στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αρκετό για να τους χαρίσει τη νίκη, με τους Σέπαρντ και Ίσον να είναι οι άξιοι συμπαραστάτες των Ντουράντ και Σμιθ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο Ντένβερ, ο Τζαμάλ Μάρεϊ σημείωσε 12 από τους 31 πόντους του στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Νίκολα Γιόκιτς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 22 πόντους, εννέα ασίστ και οκτώ ριμπάουντ, και οι γηπεδούχοι Νάγκετς νίκησαν με 121-115 τους Τορόντο Ράπτορς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τζεράμι Γκραντ σημείωσε 26 πόντους με 10/16 σουτ και οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς νίκησαν με 108-104 τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στη Μινεάπολη.

Ο Ντένι Αβντία πρόσθεσε 25 πόντους και οκτώ ριμπάουντ για το Πόρτλαντ, το οποίο κέρδισε τον τρίτο συνεχόμενο αγώνα του. Ο Ντόνοβαν Κλίνγκαν σημείωσε double-double με 21 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Ο Τζέιλεν Μπράουν σημείωσε 30 πόντους, ο Λουκ Γκάρζα πρόσθεσε 22 πόντους, αριθμός ρεκόρ σεζόν -συμπεριλαμβανομένων 11 στο τέταρτο δεκάλεπτο- και ο Πέιτον Πρίτσαρντ είχε 19 πόντους για να οδηγήσει τους Μπόστον Σέλτικς στη νίκη με 117-112 επί των γηπεδούχων Μέμφις Γκρίζλις για την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους.

Ο Ντέρικ Γουάιτ συνέβαλε με 14 πόντους για τους Σέλτικς και ο Τζέισον Τέιτουμ σημείωσε 13 (με 3/15 σουτ) με εννέα ριμπάουντ. Ο Νεέμιας Κουέτα είχε 12 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Τα αποτελέσματα του NBA

Μπρούκλιν-Νέα Υόρκη 92-93

Ντιτρόιτ-Γκόλντεν Στέιτ 115-101

Χιούστον-Ατλάντα 117-95

Μέμφις-Βοστώνη 112-117

Μινεσότα-Πόρτλαντ 104-108

Ντένβερ-Τορόντο 121-115