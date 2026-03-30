Αποτελέσματα NBA: Οι εντυπωσιακοί Θάντερ και το σόου του Σενγκούν με τους Ρόκετς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία στο NBA, επικρατώντας των Νιου Γιορκ Νικς με 111-100 και ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 59-16, αποκτώντας ισχυρό προβάδισμα για το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας ενόψει των playoffs.

Κορυφαίος για τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ήταν ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Από τους Νικς (ρεκόρ 48-27) ξεχώρισε ο Τζέιλεν Μπράνσον, σημειώνοντας 32 πόντους, ενώ πρόσθεσε ακόμη 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Σε άλλο ματς, ο Αλπερέν Σενγκούν οδήγησε τους Χιούστον Ρόκετς σε επιβλητική νίκη 134-102 επί των Πέλικανς. Ο Τούρκος σέντερ ήταν κυριαρχικός με 36 πόντους, 13 ριμπάουντ και 7 ασίστ, πραγματοποιώντας μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις της σεζόν και ανεβάζοντας την ομάδα του στο 45-29.

Με 5/7 τρίποντα, αλλά και σημαντική αμυντική συνεισφορά (3 κλεψίματα, 3 μπλοκ), ο Σενγκούν “μετράει” πλέον τρία παιχνίδια με 30+ πόντους μέσα στην εβδομάδα. Από τους Πέλικανς (ρεκόρ 24-50) ξεχώρισε ο Ντεζούντε Μάρεϊ με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Την ίδια στιγμή οι Μπόστον Σέλτικς δεν συνάντησαν ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς, φτάνοντας σε εκτός έδρας νίκη με 114-99 και κάνοντας ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για τη διατήρηση της δεύτερης θέσης στην Ανατολική Περιφέρεια (ρεκόρ 50-24).

Σε εξαιρετική βραδιά βρέθηκε ο Τζέισον Τέιτουμ, ο οποίος ηγήθηκε των νικητών με 32 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Από την πλευρά των Χόρνετς, ξεχώρισε ο ΛαΜέλο Μπολ, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Πέισερς – Χιτ: 135-118

Νετς – Κινγκς: 116-99

Χόρνετς – Σέλτικς: 99-114

Μπλέιζερς – Γουίζαρντς: 123-88

Ράπτορς – Μάτζικ: 139-87

Πέλικανς – Ρόκετς: 102-134

Θάντερ – Νικς: 111-100