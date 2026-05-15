Εργκίν Αταμάν: «Θα φύγω όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα» – «Σκάσε και μίλα για την ομάδα σου» είπε στον ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ

Ο Παναθηναϊκός “σάρωσε” με 99-75 τη Μύκονο Betsson στα πλέι οφ της GBL και το παιχνίδι θα ξεχαστεί γρήγορα, σε αντίθεση με τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Ο Εργκίν Αταμάν εξήγησε την ατάκα του για τον Τι Τζέι Σορτς, αλλά στη συνέχεια αναφέρθηκε και στο μέλλον του στον Παναθηναϊκό, αναφέροντας χαρακτηριστικά τα εξής: «Ηρθα εδώ με την εμπιστοσύνη του κ. Γιαννακόπουλου και θα φύγω όταν ο κ. Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα».

Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού απάντησε όμως και στον πρόεδρο της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, που είχε δηλώσει ότι οι παίκτες του “τριφυλλιού” θεωρούν ότι δεν έχουν καν προπονητή.

Οι δηλώσεις του Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου

“Είδαμε σοβαρά το παιχνίδι γιατί είναι τα πλέι οφ, παρότι ήταν πολύ δύσκολο πνευματικά και σωματικά. Οι παίκτες μου ήταν όμως έτοιμοι. Παίξαμε καλή άμυνα στο πρώτο δεκάλεπτο, κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα, κρατήσαμε τον έλεγχο και πήραμε μια ξεκάθαρη νίκη.

Φυσικά όλοι οι παίκτες είναι πολύ στεναχωρημένοι όπως όλοι εμείς και οι οπαδοί μας. Έτσι είναι όμως ο αθλητισμός. Αυτή τη σεζόν είχαμε τρεις στόχους: το Κύπελλο, την Euroleague που ήταν και ο μεγάλος στόχος και το πρωτάθλημα. Κατακτήσαμε τον πρώτο κόντρα στον Ολυμπιακό, χάσαμε το Final Four στο 5ο ματς. Δεν είναι εύκολο αυτό για εμάς, ιδίως επειδή προηγηθήκαμε με 2-0.

Πρέπει να σεβαστούμε τη Βαλένθια, που έπαιξε εξαιρετικά στην κανονική περίοδο, ήταν δεύτερη και έχασε μόνο τρια παιχνίδια στην έδρα της. Εμείς είχαμε την επιτυχία να κερδίσουμε τα δύο πρώτα ματς εκεί, αλλά δυστυχώς παίξαμε άθλια στην επίθεση στιο τρίτο και στο τέταρτο παιχνίδι. Είχαμε άθλια στατιστικά σε αυτά τα δύο παιχνίδι. Το πέμπτο παιχνίδι είναι πάντα δύσκολο και ιστορικά η γηπεδούχους ομάδα έχει πάντα το πνευματικό πλεονέκτημα. Το χρησιμοποίησαν αυτό και κέρδισαν τη σειρά.

Φυσικά υπήρχαν και κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Ας συμφωνήσουμε ότι κανείς δεν θέλει να μιλήσει για αυτές. Μία από αυτές είναι ότι ο ηγέτης μας, ο καλύτερος επιθετικός μας τις τελευταίες τρεις σεζόν ήταν ο Κώστας Σλούκας και δεν έπαιξε στη σειρά αφού τραυματίστηκε. Σε αυτές τις τρεις σεζόν ήταν ο ποιντ γκαρντ που καθόριζε την επίθεσή μας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Όπως και φέτος, σε πολλά παιχνίδια ο Σλούκας είχε την καλύτερη στατιστική. Αν βγάλεις από τη Βαλένθια τον Μοντέρο τι θα συμβεί; Δεν καταφέραμε ποτέ να διαχειριστούμε αυτή τη συνθήκη γιατί δεν θέλω να βρίσκω δικαιολογίες, αλλά στο τέλος της ημέρας μας έλειψε πολύ ο Κώστας Σλούκας, ειδικά στα δυο εντός έδρας παιχνίδια.

Η δεύτερη λεπτομέρεια ήταν τα διαφορετικά κριτήρια των διαιτητών κυρίως στα παιχνίδια 3, 4 και 5, στα οποία οι καλύτεροι επιθετικοί μας δεν πήγαν να σουτάρουν βολές. Υπήρχε μεγάλη διαφορά στις βολές. Τέλος πάντων, θέλω να πω κάτι. Φέτος δεν είμαστε επιτυχημένοι στην Euroleague. Αυτό συμβαίνει στον αθλητισμό.

Αλλά, επιμένω και λέω πως τις τελευταίες τρεις σεζόν, μαζί με την Φενέρμπαχτσε έχουμε το καλύτερο ρεκόρ σε όλη την Ευρώπη, έχοντας κερδίσει μία φορά την Euroleague, μία φορά το πρωτάθλημα και δύο φορές το Κύπελλο. Μόνο η Φενέρ έχει καλύτερα αποτελέσματα από εμάς αυτές τις τρεις σεζόν. Καμία άλλη ελληνική ομάδα δεν έχει καλύτερα αποτελέσματα από εμάς μέχρι στιγμής. Σήμερα εμείς είμαστε αποτυχένη στην Euroleague, αλλά τις τελευταίες τρεις σεζόν είμαστε η πιο επιτυχημένη ομάδα στην Ελλάδα και μια από τις δύο πιο επιτυχημένες στην Ευρώπη.

Παιδιά, μόλις τέσσερις ομάδες θα παίξουν στο Final Four. Όλες οι άλλες ομάδες, όπως και εμείς, θα αφοσιωθούμε στον τίτλο του πρωταθλήματος. Πρέπει να συγκεντρωθούμε βήμα-. Πρώτα σε αυτή τη σειρά, μετά στα ημιτελικά και μετά στους τελικούς. Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε.

Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι με τους παίκτες. Κατά τη διάρκεια της σεζόν έχουμε κάποιες συζητήσεις με τους παίκτες. Έτσι είναι τα σπορ. Δεν είναι τέχνη για να μπορούμε να κάνουμε πάντα κάτι καλό. Υπάρχουν δύσκολες στιγμές στον αθλητισμό.

Όμως οι παίκτες έχουν τη νοοτροπία ώστε να ξεπερνούν αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Όπως κι εγώ, που ήρθα στην ομάδα έχοντας μεγάλη εμπιστοσύνη από τον πρόεδρο, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και θα φύγω από την ομάδα όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου.

Οι παίκτες μου είναι αναστατωμένοι και στεναχωρημένοι. Χάσαμε από το 2-0 και είναι βαρύ για όλους μας και για τον κόσμο, αλλά ακόμα περισσότερο για εμάς, που δουλεύαμε επτά-οκτώ μήνες για αυτές τις ημέρες. Έχουμε ακόμα ένα μεγάλο στόχο στη σεζόν και όλοι θα συγκεντρωθούμε σε αυτόν. Στη συνέχεια θα δούμε τι θα γίνει”.

Για τον ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ: “Θέλω να πω αυτό, δεν σε ξέρω, μπορεί να είσαι πολύ καλός άνθρωπος, αλλά είσαι πολύ ασεβής απέναντι σε μια άλλη ομάδα κι έναν άλλο προπονητή. Συγκεντρώσου στην ομάδα σου, στον προπονητή σου και τα αποτελέσματά σου. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μιλάς για εμένα. Ήθελα να πω αυτό που είναι πολύ σημαντικό για εμένα, γιατί δεν μπορώ να δεχθώ τα σχόλια κάποιον ανθρώπων που είναι αντίπαλοί μου. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Μίλα με τους παίκτες σου.

Άκουσα ότι του χρόνου θα έχεις μπάτζετ 75 εκατομμύρια. Καλή τύχη. Ακόμα κι αν κάνεις μπάτζετ 100 εκατομμυρίων, με αυτή την νοοτροπία, δεν θα καταφέρεις ποτέ τίποτα. Δεν θα φτάσεις ποτέ στο επίπεδό μου. Δεν θα κερδίσεις ούτε μια Euroleague. Εγώ έχω τρεις τα τελευταία πέντε χρόνια. Σκάσε και μίλα για την ομάδα σου”.