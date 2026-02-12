Αποτελέσματα NBA: Οι Μπακς «απέδρασαν» από το Ορλάντο με φοβερό Τόμας, οι Νικς ισοπέδωσαν εκτός έδρας τους Σίξερς

Ο Καμ Τόμας ήταν εντυπωσιακός -με καθοριστικά τρίποντα στο τέλος- και οι Μιλκγουόκι Μπακς επικράτησαν των Μάτζικ με 116-108 μέσα στο Ορλάντο.

Ο πρώην παίκτης των Νετς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Μπακς, με 34 πόντους και 4 ριμπάουντ, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παρακολουθεί από τον πάγκο. Triple double πέτυχε ο Πόρτερ με 18 πόντους, 11 ασίστ και 10 ριμπάουντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά των ηττημένων ο Μπέιν είχε 31 πόντους με 5 ασίστ, ενώ 17 πόντους με 5/16 σουτ είχε ο ηγέτης Μπανκέρο. Με τη νίκη αυτή, οι Μιλγουόκι Μπακς ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 21-30 και συνεχίζουν την προσπάθειά τους, για είσοδο στα play-in του NBA, ενώ οι ηττημένοι έπεσαν στο 28-24.

Σε άλλο ματς, οι Νιου Γιορκ Νικς είχαν ένα σαρωτικό πέρασμα από την έδρα των Φιλαδέλφεια 76ερς, επικρατώντας με 89-138!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χοσέ Αλβαράδο “έλαμψε” για την ομάδα της Νέας Υόρκης! Ο Πουερτορικάνος γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 26 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 5 κλεψίματα. Με τη νίκη αυτή, οι Νικς ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 35-20.

Από το “ναυάγιο” των Σίξερς ξεχώρισε ο Ταϊρίς Μάξι που είχε 32 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Το αποτέλεσμα αυτό έριξε το ρεκόρ τους στο 30-24.

Οι Ντένβερ Νάγκετς δυσκολεύτηκαν απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις, όμως ο Νίκολα Γιόκιτς φρόντισε να τους οδηγήσει στη νίκη με 122-116.

Ο Νίκολα Γιόκιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 26 πόντους, 15 ριμπάουντ και 11 ασίστ και βοήθησε τους Ντένβερ Νάγκετς να ανεβάσουν το ρεκόρ τους στο 35-20.

Για τους Μέμφις Γκρίζλις, που έπεσαν στο 20-33 (4η σερί ήττα) ξεχώρισε ο Τζι Τζι Τζάκσον, που είχε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα αποτελέσματα του NBA

Καβαλίερς – Γουίζαρντς 138-113

Μάτζικ – Μπακς 108-116

Χόρνετς – Χοκς 110-107

Σέλτικς – Μπουλς 124-105

Νετς – Πέισερς 110-115

Ράπτορς – Πίστονς 115-93

Σίξερς – Νικς 89-138

Τίμπεργουλβς – Μπλέιζερς 133-109

Πέλικανς – Χιτ 111-123

Ρόκετς – Κλίπερς 102-105

Τζαζ – Κινγκς 93-121

Νάγκετς – Γκρίζλις 122-116

Σανς – Θάντερ 109-136

Γουόριορς – Σπερς 113-126