Αποτελέσματα NBA: Οι Μπακς «απέδρασαν» από το Ορλάντο με φοβερό Τόμας, οι Νικς ισοπέδωσαν εκτός έδρας τους Σίξερς

Ο Καμ Τόμας ήταν εντυπωσιακός -με καθοριστικά τρίποντα στο τέλος- και οι Μιλκγουόκι Μπακς επικράτησαν των Μάτζικ με 116-108 μέσα στο Ορλάντο.
Ο πρώην παίκτης των Νετς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Μπακς, με 34 πόντους και 4 ριμπάουντ, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παρακολουθεί από τον πάγκο. Triple double πέτυχε ο Πόρτερ με 18 πόντους, 11 ασίστ και 10 ριμπάουντ.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Από την πλευρά των ηττημένων ο Μπέιν είχε 31 πόντους με 5 ασίστ, ενώ 17 πόντους με 5/16 σουτ είχε ο ηγέτης Μπανκέρο. Με τη νίκη αυτή, οι Μιλγουόκι Μπακς ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 21-30 και συνεχίζουν την προσπάθειά τους, για είσοδο στα play-in του NBA, ενώ οι ηττημένοι έπεσαν στο 28-24.
Σε άλλο ματς, οι Νιου Γιορκ Νικς είχαν ένα σαρωτικό πέρασμα από την έδρα των Φιλαδέλφεια 76ερς, επικρατώντας με 89-138!
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο Χοσέ Αλβαράδο “έλαμψε” για την ομάδα της Νέας Υόρκης! Ο Πουερτορικάνος γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 26 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 5 κλεψίματα. Με τη νίκη αυτή, οι Νικς ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 35-20.
Από το “ναυάγιο” των Σίξερς ξεχώρισε ο Ταϊρίς Μάξι που είχε 32 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Το αποτέλεσμα αυτό έριξε το ρεκόρ τους στο 30-24.
Οι Ντένβερ Νάγκετς δυσκολεύτηκαν απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις, όμως ο Νίκολα Γιόκιτς φρόντισε να τους οδηγήσει στη νίκη με 122-116.
Ο Νίκολα Γιόκιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 26 πόντους, 15 ριμπάουντ και 11 ασίστ και βοήθησε τους Ντένβερ Νάγκετς να ανεβάσουν το ρεκόρ τους στο 35-20.
Για τους Μέμφις Γκρίζλις, που έπεσαν στο 20-33 (4η σερί ήττα) ξεχώρισε ο Τζι Τζι Τζάκσον, που είχε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Τα αποτελέσματα του NBA
Καβαλίερς – Γουίζαρντς 138-113
Μάτζικ – Μπακς 108-116
Χόρνετς – Χοκς 110-107
Σέλτικς – Μπουλς 124-105
Νετς – Πέισερς 110-115
Ράπτορς – Πίστονς 115-93
Σίξερς – Νικς 89-138
Τίμπεργουλβς – Μπλέιζερς 133-109
Πέλικανς – Χιτ 111-123
Ρόκετς – Κλίπερς 102-105
Τζαζ – Κινγκς 93-121
Νάγκετς – Γκρίζλις 122-116
Σανς – Θάντερ 109-136
Γουόριορς – Σπερς 113-126