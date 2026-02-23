Αποτελέσματα NBA: Οι Μπόστον Σέλτικς «σάρωσαν» τους Λος Άντζελες Λέικερς – Νίκη για τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στο ντέρμπι με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς

Οι Μπόστον Σέλτικς συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν στο φετινό NBA και πήραν ένα σπουδαίο διπλό με 111-89 στην έδρα των Λος Άντζελες Λέικερς, παρότι έχουν εκτός από την αρχή της σεζόν στον Τζέισον Τέιτουμ.

Με τον Τζέιλεν Μπράουν να ηγείται της ομάδας, οι Μπόστον Σέλτικς βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της κατάταξης στην Ανατολική Περιφέρεια του NBA και έκαναν επίδειξη δύναμης κόντρα στους Λος Άντζελες Λέικερς, φθάνοντας σε μία επιβλητική νίκη.

Ο Tζέιλεν Μπράουν πέτυχε 32 πόντους, με 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στο διπλό, ενώ για τους ηττημένους “λιμνανθρώπους”, ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, ξεχώρισε η νίκη των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με 121-113 επί των ανεβασμένων Κλίβελαντ Καβαλίερς, μετά την απόκτηση του Τζέιμς Χάρντεν.

Παρά την απουσία των Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Γουίλιαμς, οι πρωταθλητές βρήκαν τις λύσεις για να φθάσουν στο θετικό αποτέλεσμα, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Αϊζάια Τζο με 22 πόντους. Για τους “Ιππότες”, οι Τζέιμς Χάρντεν, Ντόνοβαν Μίτσελ και Σαμ Μέριλ πέτυχαν από 20 πόντους, αλλά δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την ήττα της ομάδας τους.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Κλίβελαντ Καβαλίερς 121-113

Ατλάντα Χοκς – Μπρούκλιν Νετς 115-104

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Ντένβερ Νάγκετς 128-117

Μιλγουόκι Μπακς – Τορόντο Ράπτορς 94-122

Ιντιάνα Πέισερς – Ντάλας Μάβερικς 130-134

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς – Σάρλοτ Χόρνετς 112-129

Λος Άντζελες Λέικερς – Μπόστον Σέλτικς 89-111

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Φιλαδέλφεια 76ερς 108-135

Σικάγο Μπουλς – Νιου Γιορκ Νικς 99-105

Φοίνιξ Σανς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 77-92

Λος Άντζελες Κλίπερς – Ορλάντο Μάτζικ 109-111