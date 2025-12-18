Αποτελέσματα NBA: Οι Μπουλς πήραν μεγάλη νίκη κόντρα στους Καβαλίερς

Οι Σικάγο Μπουλς επέστρεψαν στα νικηφόρα αποτελέσματα, επικρατώντας των Κλίβελαντ Καβαλίερς με 127-111, σε ένα παιχνίδι όπου πρωταγωνίστησαν οι Τζος Γκίντι και Κόμπι Γουάιτ.

Ο Τζος Γκίντι έφτασε στο 6ο του triple-double στη φετινή σεζόν στο ΝΒΑ με τους Σικάγο Μπουλς, σημειώνοντας 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Παράλληλα, ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας του με πέντε εύστοχα τρίποντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από πλευράς Καβαλίερς, ο Ντόνοβαν Μίτσελ ξεχώρισε με 32 πόντους, ωστόσο η ομάδα του γνώρισε την έβδομη ήττα της στα τελευταία 10 ματς, γεγονός που προβληματίζει ενόψει της συνέχειας στη μάχη της Ανατολικής Περιφέρειας.

Σε άλλο ματς στο NBA οι Γκρίζλις έδειξαν ότι βρίσκονται σε ανοδική πορεία, επικρατώντας με 116-110 των Τίμπεργουλβς μέσα στη Μινεσότα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τζάρεν Τζάκσον Jr. ήταν ο κορυφαίος για το Μέμφις, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 28 πόντους και 12 ριμπάουντ. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Τζοκ Λαντέιλ, ο οποίος σημείωσε 20 πόντους, μάζεψε 10 ριμπάουντ και ευστόχησε σε τέσσερα τρίποντα (ρεκόρ καριέρας) με το τελευταίο να “σφραγίζει” το “διπλό”.

Για τους Τίμπεργουλβς -που δεν είχαν στη διάθεσή τους τον τραυματία Άντονι Έντουαρντς- ο Τζούλιους Ραντλ είχε 21 πόντους, ενώ οι Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο και Ρούντι Γκομπέρ σημείωσαν double-double εμφανίσεις.

Τα αποτελέσματα του NBA

Μπουλς – Καβαλίερς 127-111

Τίμπεργουλβς – Γκρίζλις 110-116