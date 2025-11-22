Αποτελέσματα NBA: Οι Ντένβερ Νάγκετς «άλωσαν» το Χιούστον με τρομερό Νίκολα Γιόκιτς

Το μεγάλο ντέρμπι της Δυτικής Περιφέρειας του NBA, ανάμεσα στους Χιούστον Ρόκετς και τους Ντένβερ Νάγκετς κατέληξε στην παρέα του απίθανου Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 112-109.

Χιούστον Ρόκετς και Ντένβερ Νάγκετς είναι τα φαβορί για τη θέση πίσω από τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στη Δύση και η μεταξύ τους “μονομαχία” ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι στο NBA, με τον Νίκολα Γιόκιτς να κάνει τη διαφορά με μία εντυπωσιακή εμφάνιση.

Ο Σέρβος τρεις φορές MVP του NBA είχε 34 πόντους με 10 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα, για 4 λάθη κόντρα στον Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος έμεινε στα ρηχά για τους ηττημένους με 14 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Οι Ντένβερ Νάγκετς ανέβηκαν έτσι στο 12-3 στην κατάταξη και είναι πίσω μόνο από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, που πέρασαν με 144-122 και από την έδρα των Γιούτα Τζαζ, προελαύνοντας στο NBA με ρεκόρ 16-1.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ιντιάνα Πέισερς 120-109

Μπόστον Σέλτικς – Μπρούκλιν Νετς 105-113

Τορόντο Ράπτορς – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 140-110

Σικάγο Μπουλς – Μαϊάμι Χιτ 107-143

Ντάλας Μάβερικς – Νιου Όρλινς Πέλικανς 118-115

Φοίνιξ Σανς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 114-113

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 123-127

Γιούτα Τζαζ – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 112-144

Χιούστον Ρόκετς – Ντένβερ Νάγκετς 109-112