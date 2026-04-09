Αποτελέσματα NBA: Οι Πίστονς ισοπέδωσαν τους Μπακς

Ακόμα μία συντριβή για τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έχει ολοκληρώσει εδώ και καιρό τη φετινή σεζόν του στο NBA.
Οι Πίστονς συνέτριψαν τους Μπακς με 137-111 στην επιστροφή του Κέιντ Κάνινγκχαμ ο οποίος σταμάτησε στους 15 πόντους. Η ομάδα του Ντιτρόιτ έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση στην ανατολική περιφέρεια του NBA, την ώρα που τα Ελάφια κάνουν τον σχεδιασμό τους για τη νέα σεζόν.
Από μεριάς του απογοητευτικού Μιλγουόκι, ξεχώρισε ο Ρόλινς με 23 πόντους.
Οι Μάτζικ έφτασαν τις 4 σερί νίκες και ονειρεύονται ακόμη κι απευθείας πρόκριση στον πρώτο γύρο των playoffs του ΝΒΑ. Η ομάδα του Ορλάντο επικράτησε των Τίμπεργουλβς με 132-120 και ανέβηκε στο 44-46 με δύο παιχνίδια να απομένουν μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου.
Ακριβώς από. πάνω τους, στην έκτη θέση, βρίσκονται οι Τορόντο Ράπτορτς που έχουν ρεκόρ 44-45, έχοντας όμως δώσει ένα παιχνίδι λιγότερο.
Κορυφαίος των Μάτζικ ήταν ο Μπανκέρο με 20 πόντους. Από τους Τίμπεργουλβς, ξεχώρισε ο Σάνον Τζούνιορ, ο οποίος έβαλε 33 πόντους.
Τα αποτελέσματα του NBA
Πίστονς – Μπακς 137-111
Μάτζικ – Τίμπεργουλβς 132-120
Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ατλάντα Χοκς 122-116
Ντένβερ Νάγκετς – Μέμφις Γκρίζλις 136-119
Σαν Αντόνιο Σπερς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 112-101
Λος Άντζελες Κλίπερς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 110-128
Φοίνιξ Σανς – Ντάλας Μάβερικς 112-107