Αποτελέσματα NBA: Οι Σανς προσγείωσαν απότομα τους Λέικερς

Με τον Ντίλον Μπρουκς να πραγματοποιεί μεγάλη εμφάνιση, οι Σανς επικράτησαν των Λέικερς με 125-108 στο Λος Άντζελες για το πρωτάθλημα του NBA.

Οι Λέικερς ήταν μία από τις πιο “καυτές” ομάδες του NBA, μετρώντας 7 διαδοχικές νίκες. Το νικηφόρο σερί των λιμνανθρώπων σταμάτησαν με εντυπωσιακό τρόπο οι Σανς, οι οποίοι επικράτησαν άνετα των Λέικερς με 125-108 στο Λος Άντζελες.

Η ομάδα του Φοίνιξ ανέβηκε στο 13-9, ενώ οι Λέικερς έμειναν στο 15-5 και τη δεύτερη θέση της Δύσης.

Ο Μπρουκς με 33 πόντους ήταν ο κορυφαίος των Σανς, με τον Γκιλέσπι να προσθέτει 28 πόντους με 5 ασίστ. Από τους Λέικερς πάλεψε ο Ντόντσιτς, ο οποίος έκανε μια ακόμη πληθωρική εμφάνιση με 38 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Ριβς σημείωσε 16 πόντους.

Τα αποτελέσματα του NBA

Πίστονς – Χοκς 99-98

Πέισερς – Καβαλίερς 119-135

Γουίζαρντς – Μπακς 129-126

Νετς – Χόρνετ2 116-103

Χιτ – Κλίπερς 140-123

Μάτζικ – Μπουλς 125-120

Νάγκετς – Μάβερικς 121-131

Τζαζ – Ρόκετς 133-125

Λέικερς – Σανς 108-125