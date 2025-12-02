Αποτελέσματα NBA: Οι Σανς προσγείωσαν απότομα τους Λέικερς

Με τον Ντίλον Μπρουκς να πραγματοποιεί μεγάλη εμφάνιση, οι Σανς επικράτησαν των Λέικερς με 125-108 στο Λος Άντζελες για το πρωτάθλημα του NBA.
Οι Λέικερς ήταν μία από τις πιο “καυτές” ομάδες του NBA, μετρώντας 7 διαδοχικές νίκες. Το νικηφόρο σερί των λιμνανθρώπων σταμάτησαν με εντυπωσιακό τρόπο οι Σανς, οι οποίοι επικράτησαν άνετα των Λέικερς με 125-108 στο Λος Άντζελες.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η ομάδα του Φοίνιξ ανέβηκε στο 13-9, ενώ οι Λέικερς έμειναν στο 15-5 και τη δεύτερη θέση της Δύσης.
Ο Μπρουκς με 33 πόντους ήταν ο κορυφαίος των Σανς, με τον Γκιλέσπι να προσθέτει 28 πόντους με 5 ασίστ. Από τους Λέικερς πάλεψε ο Ντόντσιτς, ο οποίος έκανε μια ακόμη πληθωρική εμφάνιση με 38 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Ριβς σημείωσε 16 πόντους.
Τα αποτελέσματα του NBA
Πίστονς – Χοκς 99-98
Πέισερς – Καβαλίερς 119-135
Γουίζαρντς – Μπακς 129-126
Νετς – Χόρνετ2 116-103
Χιτ – Κλίπερς 140-123
Μάτζικ – Μπουλς 125-120
Νάγκετς – Μάβερικς 121-131
Τζαζ – Ρόκετς 133-125
Λέικερς – Σανς 108-125