Καθολικό χειροκρότημα για Φλιώνη στο ΑΕΚ – Ολυμπιακός, τον συλλυπήθηκε ο Μπαρτζώκας για το θάνατο του πατέρα του

Standing ovation για τον Δημήτρη Φλιώνη στη “SUNEL Arena” και συγκίνηση. Ο αρχηγός της ΑΕΚ έχασε τον πατέρα του χθες (29.05.2025), όμως σήμερα βρέθηκε με δική του επιθυμία στο γήπεδο, για να βοηθήσει την ομάδα του στο game 2 των ημιτελικών της GBL με τον Ολυμπιακό.

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα και όταν ακούστηκε το όνομα του Δημήτρη Φλιώνη κατά την παρουσίαση των γηπεδούχων, άπαντες σηκώθηκαν και έδωσαν ένα αυθόρμητο χειροκρότημα. Οι παίκτες της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού αλλά και οι φίλαθλοι έδειξαν τη συμπαράστασή τους στον αρχηγό της Ένωσης, για την απώλεια του πατέρα του.

Εμφανώς συγκινημένος, ο Φλιώνης ευχαρίστησε τον κόσμο, ενώ ξεκίνησε και το παιχνίδι, αφού βρέθηκε στη βασική πεντάδα της ΑΕΚ.

Σύμφωνα και με την ενημέρωση της ΕΡΤ, λίγο νωρίτερα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήγεστον πάγκο της ΑΕΚ και συλλυπήθηκε στον Φλιώνη.