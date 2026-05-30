Αθλητικά

Καθολικό χειροκρότημα για Φλιώνη στο ΑΕΚ – Ολυμπιακός, τον συλλυπήθηκε ο Μπαρτζώκας για το θάνατο του πατέρα του

Συγκινητικές στιγμές πριν την έναρξη του game 2 των ημιτελικών της GBL
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Standing ovation για τον Δημήτρη Φλιώνη στη “SUNEL Arena” και συγκίνηση. Ο αρχηγός της ΑΕΚ έχασε τον πατέρα του χθες (29.05.2025), όμως σήμερα βρέθηκε με δική του επιθυμία στο γήπεδο, για να βοηθήσει την ομάδα του στο game 2 των ημιτελικών της GBL με τον Ολυμπιακό.

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα και όταν ακούστηκε το όνομα του Δημήτρη Φλιώνη κατά την παρουσίαση των γηπεδούχων, άπαντες σηκώθηκαν και έδωσαν ένα αυθόρμητο χειροκρότημα. Οι παίκτες της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού αλλά και οι φίλαθλοι έδειξαν τη συμπαράστασή τους στον αρχηγό της Ένωσης, για την απώλεια του πατέρα του.

Εμφανώς συγκινημένος, ο Φλιώνης ευχαρίστησε τον κόσμο, ενώ ξεκίνησε και το παιχνίδι, αφού βρέθηκε στη βασική πεντάδα της ΑΕΚ.

Σύμφωνα και με την ενημέρωση της ΕΡΤ, λίγο νωρίτερα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήγεστον πάγκο της ΑΕΚ και συλλυπήθηκε στον Φλιώνη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
365
77
76
67
48
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo