Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ live ο μεγάλος τελικός του Champions League

Οι λόγοι για τους οποίους η σέντρα γίνεται στις 19:00

Η διευκόλυνση των φιλάθλων και των μετακινήσεων: Η νωρίτερη λήξη του αγώνα επιτρέπει στους οπαδούς που ταξίδεψαν για τον τελικό να επιστρέψουν στα ξενοδοχεία τους ή να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς πιο εύκολα, χωρίς το άγχος της περασμένης ώρας.

Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας: Η διεξαγωγή του αγώνα το απόγευμα δίνει την ευκαιρία στους φιλάθλους να συνεχίσουν τους πανηγυρισμούς στην πόλη μετά το τέλος του ματς. Αυτό τονώνει οικονομικά την εστίαση και τα καταστήματα της διοργανώτριας πόλης.

Η προσέλκυση νεανικού κοινού και οικογενειών: Στόχος της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είναι να φέρει τις νεότερες γενιές και τις οικογένειες πιο κοντά στο γήπεδο και την τηλεόραση. Η προηγούμενη ώρα (22:00) σήμαινε ότι ο αγώνας τελείωνε κοντά στα μεσάνυχτα (ή και αργότερα σε περίπτωση παράτασης), καθιστώντας τον απαγορευτικό για μικρά παιδιά.

Η τηλεοπτική αγορά της Ασίας: Η UEFA στοχεύει στην τεράστια αγορά της Ασίας και της Άπω Ανατολής. Με τη σέντρα στις 18:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, ο αγώνας μεταδίδεται σε prime time ζώνη (μεσάνυχτα ή νωρίς το πρωί) στις ασιατικές χώρες, κάτι που αυξάνει κατακόρυφα την τηλεθέαση και την αξία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Η UEFA είχε ανακοινώσει από τον Αύγουστο του 2025 για τη συγκεκριμένη αλλαγή στην ώρα του τελικού.