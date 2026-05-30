Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ live ο μεγάλος τελικός του Champions League

Το Champions League ρίχνει αυλαία για την φετινή σεζόν με τον μεγάλο του τελικό. Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ μάχονται στο «Puskás Aréna» της Βουδαπέστης, για το τρόπαιο με τα μεγάλα “αυτια” και την κορυφή της ποδοσφαιρική Ευρώπης.
Η Άρσεναλ πιέζει ψηλά στο χώρο του κέντρου και προς το μέρος που αμύνεται η Παρί
όρκο νίκης έδωσαν οι παίκτες των δυο ομάδων
Ακούγεται ο ύμνος του Champions League για τους φιναλίστ
Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες
Ολοκληρώθηκε το σόου από τους Killers και πλέον μετρούμε αντίστροφα για την έναρξη του μεγάλου τελικού
Ο Νταβίντ Ράγια έχει κρατήσει 9 φορές ανέπαφη την εστία του στο φετινό Champions League και απέχει μόλις ένα clean sheet από το απόλυτο ρεκόρ της διοργάνωσης
Οι Κillers θα διασκεδάσουν τους οπαδούς των δύο ομάδων που έχουν δημιουργήσει εκπληκτική ατμόσφαιρα
Η Αρσεναλ παραμένει αήττητη στο φετινό Champions League, με 11 νίκες και 3 ισοπαλίες, ενώ έχει δεχθεί μόλις 6 γκολ σε 14 αγώνες
Οι λόγοι για τους οποίους η σέντρα γίνεται στις 19:00
Η διευκόλυνση των φιλάθλων και των μετακινήσεων: Η νωρίτερη λήξη του αγώνα επιτρέπει στους οπαδούς που ταξίδεψαν για τον τελικό να επιστρέψουν στα ξενοδοχεία τους ή να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς πιο εύκολα, χωρίς το άγχος της περασμένης ώρας.
Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας: Η διεξαγωγή του αγώνα το απόγευμα δίνει την ευκαιρία στους φιλάθλους να συνεχίσουν τους πανηγυρισμούς στην πόλη μετά το τέλος του ματς. Αυτό τονώνει οικονομικά την εστίαση και τα καταστήματα της διοργανώτριας πόλης.
Η προσέλκυση νεανικού κοινού και οικογενειών: Στόχος της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είναι να φέρει τις νεότερες γενιές και τις οικογένειες πιο κοντά στο γήπεδο και την τηλεόραση. Η προηγούμενη ώρα (22:00) σήμαινε ότι ο αγώνας τελείωνε κοντά στα μεσάνυχτα (ή και αργότερα σε περίπτωση παράτασης), καθιστώντας τον απαγορευτικό για μικρά παιδιά.
Η τηλεοπτική αγορά της Ασίας: Η UEFA στοχεύει στην τεράστια αγορά της Ασίας και της Άπω Ανατολής. Με τη σέντρα στις 18:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, ο αγώνας μεταδίδεται σε prime time ζώνη (μεσάνυχτα ή νωρίς το πρωί) στις ασιατικές χώρες, κάτι που αυξάνει κατακόρυφα την τηλεθέαση και την αξία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.
Η UEFA είχε ανακοινώσει από τον Αύγουστο του 2025 για τη συγκεκριμένη αλλαγή στην ώρα του τελικού.
Το πρωτάθλημα (14ο στην ιστορία της) κατέκτησε και η Άρσεναλ
Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει κατακτήσει το γαλλικό πρωτάθλημα και απόψε θέλει να γράψει ιστορία με το να γίνει η πρώτη ομάδα μετά την Ρεάλ Μαδρίτης στο σύγχρονο Champions League (1992-) που κατακτά τη διοργάνωση σε δυο διαδοχικές χρονιές
Διαιτητής του τελικού είναι ο Γερμανός, Ντάνιελ Σίμπερτ. Βοηθοί του οι Σέιντελ, Φόλτιν, τέταρτος ο Σάρερ, VAR ο Ντάνκερτ και AVAR ο Σρούντερ.
Η ενδεκάδα της Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Λιούς-Σκέλι, Γκάμπριελ, Σαλιμπά, Χιντσάπιε, Μοσκέρα, Έντεγκαρντ, Ράις, Τροσάρ, Χάβερτς, Σάκα
Στον πάγκο της Άρσεναλ βρίσκονται οι: Κέπα, Ζέσους, Έζε, Μαρτινέλι, Τίμπερ, Γιόκερες, Νέργκαρντ, Μαντουέκε, Μερίνο, Καλαφιόρι, Θουμπιμέντι, Ντάουμαν
Η ενδεκάδα της Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Ν. Μέντες, Ρουίθ, Βιτίνια, Ζ. Νέβες, Κβαρατσχέλια, Ντουέ Ντεμπελέ
Στον πάγκο για την Παρί οι Σεβαλιέ, Μάριν, Μπεράλντο, Ζάμπάρνι, Ράμος, Λι, Ερναντές, Μαγιουλού, Ντρο Φερνάντες, Μπαρκολά, Ζαΐρ-Εμερί και Εμπαγέ.
Μια ώρα πριν τη σέντρα του τελικού του Champions League, Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες τους για το "μεγάλο" αγώνα
Ο αποψινός είναι ο 71ος τελικός στην ιστορία του Champions League, με την Παρί να διεκδικεί την back-to-back κατάκτηση του τίτλου και με την Άρσεναλ να θέλει να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της
