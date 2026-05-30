ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Τραυματίστηκε ο Τάισον Γουόρντ για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ για τα πλέι οφ της GBL, με τον Τάισον Γουόρντ να αποχωρεί πριν το φινάλε του αγώνα, εξαιτίας ενός τραυματισμού στο τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης.

Ο Τάισον Γουόρντ γλίστρησε σε μία φάση στη ρακέτα της ΑΕΚ και χρειάστηκε να γίνει αλλαγή από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, για να μεταβεί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού και να εξεταστεί από το ιατρικό τιμ των Πειραιωτών.

Ο Αμερικανός φόργουορντ δεν μπορούσε μάλιστα να συνεχίσει και πλέον στον Ολυμπιακό περιμένουν τις εξετάσεις του, για το μέγεθος του προβλήματος, ενόψει και του υπολοίπου της σεζόν στην Ελλάδα.

Ο Γουόρντ πρόλαβε να αγωνιστεί πάντως για 21 λεπτά, έχοντας 5 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.