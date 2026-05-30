Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Οι ενδεκάδες του τελικού του Champions League

Παρί Σεν Ζερμέν ή Άρσεναλ; Απόψε το βράδυ (30..05.2026, 19:00, COSMOTE SPORT 1 HD, MEGA, Newsit.gr) θα γνωρίζουμε την ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο του φετινού Champions League.

Μια ώρα πριν τη σέντρα του τελικού του Champions League, Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες τους για το “μεγάλο” αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενδεκάδα της Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Ν. Μέντες, Ρουίθ, Βιτίνια, Ζ. Νέβες, Κβαρατσχέλια, Ντουέ Ντεμπελέ

Στον πάγκο για την Παρί οι Σεβαλιέ, Μάριν, Μπεράλντο, Ζάμπάρνι, Ράμος, Λι, Ερναντές, Μαγιουλού, Ντρο Φερνάντες, Μπαρκολά, Ζαΐρ-Εμερί και Εμπαγέ.

Η ενδεκάδα της Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Λιούς-Σκέλι, Γκάμπριελ, Σαλιμπά, Χιντσάπιε, Μοσκέρα, Έντεγκαρντ, Ράις, Τροσάρ, Χάβερτς, Σάκα

Στον πάγκο της Άρσεναλ βρίσκονται οι: Κέπα, Ζέσους, Έζε, Μαρτινέλι, Τίμπερ, Γιόκερες, Νέργκαρντ, Μαντουέκε, Μερίνο, Καλαφιόρι, Θουμπιμέντι, Ντάουμαν