Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 17-12: Πρωταθλητές Ελλάδας για 40ή φορά οι Πειραιώτες στο πόλο ανδρών

Ο Ολυμπιακός νίκησε ξανά τον Παναθηναϊκό και με το 17-12 στον τρίτο τελικό της σεζόν, κατέκτησε το 14ο συνεχόμενο πρωτάθλημα Ελλάδας στο πόλο ανδρών και έφθασε τα 40 πρωταθλήματα στην ιστορία του.

Παρά το αρχικό προβάδισμα του Παναθηναϊκού, ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά του στο πόλο των ανδρών και έκανε άνετα το… sweep, για να πανηγυρίσει έναν ακόμη τίτλο εντός συνόρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Πειραιώτες “καθάρισαν” ουσιαστικά το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο και παρά τη… χαλάρωση στο τρίτο 8λεπτο, δεν “απειλήθηκε” ουσιαστικά από τους “πράσινους”, επικρατώντας στο “αιώνιο” ντέρμπι για 63η συνεχόμενη φορά.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 9-3, 12-8, 17-12

Ολυμπιακός: Ζερδεβάς, Άνγκιαλ , Γκίλλας, Γενηδουνιάς , Φουντούλης , Γούβης, Ζάλανκι , Δήμου , Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος, Μάρκογλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παναθηναϊκός: Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος , Σκουμπάκης , Παπανικολάου, Γκιουβέτσης, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης, Μπανίσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.

Οι τίτλοι στο πόλο ανδρών

Ολυμπιακός 40 (1927, 1933, 1934, 1936, 1947, 1949, 1951, 1952, 1969, 1971, 1992, 1993, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026)

Εθνικός 38 (1926, 1931, 1948, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988,1994, 2006)

Ν.Ο. Πατρών 8 (1935, 1937, 1938, 1939, 1940, 1945, 1946, 1950)

Άρης 4 (1928, 1929, 1930, 1932)

Γλυφάδα 4 (1986, 1987, 1989, 1990)

Βουλιαγμένη 4 (1991, 1997, 1998, 2012)

Πειραϊκός Σύνδεσμος 1 (1923)