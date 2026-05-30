Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 17-12: Πρωταθλητές Ελλάδας για 40ή φορά οι Πειραιώτες στο πόλο ανδρών

Ο Ολυμαπικός κατέκτησε το πρωτάθλημα για 14η σερί χρονιά
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Στιγμιότυπο από το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ολυμπιακός νίκησε ξανά τον Παναθηναϊκό και με το 17-12 στον τρίτο τελικό της σεζόν, κατέκτησε το 14ο συνεχόμενο πρωτάθλημα Ελλάδας στο πόλο ανδρών και έφθασε τα 40 πρωταθλήματα στην ιστορία του.

Παρά το αρχικό προβάδισμα του Παναθηναϊκού, ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά του στο πόλο των ανδρών και έκανε άνετα το… sweep, για να πανηγυρίσει έναν ακόμη τίτλο εντός συνόρων.

Οι Πειραιώτες “καθάρισαν” ουσιαστικά το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο και παρά τη… χαλάρωση στο τρίτο 8λεπτο, δεν “απειλήθηκε” ουσιαστικά από τους “πράσινους”, επικρατώντας στο “αιώνιο” ντέρμπι για 63η συνεχόμενη φορά.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 9-3, 12-8, 17-12

Ολυμπιακός: Ζερδεβάς, Άνγκιαλ , Γκίλλας, Γενηδουνιάς , Φουντούλης , Γούβης, Ζάλανκι , Δήμου , Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος, Μάρκογλου.

Παναθηναϊκός: Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος , Σκουμπάκης , Παπανικολάου, Γκιουβέτσης, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης, Μπανίσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.

Οι τίτλοι στο πόλο ανδρών

Ολυμπιακός 40 (1927, 1933, 1934, 1936, 1947, 1949, 1951, 1952, 1969, 1971, 1992, 1993, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026)

Εθνικός 38 (1926, 1931, 1948, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988,1994, 2006)

Ν.Ο. Πατρών 8 (1935, 1937, 1938, 1939, 1940, 1945, 1946, 1950)

Άρης 4 (1928, 1929, 1930, 1932)

Γλυφάδα 4 (1986, 1987, 1989, 1990)

Βουλιαγμένη 4 (1991, 1997, 1998, 2012)

Πειραϊκός Σύνδεσμος 1 (1923)

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
365
77
76
67
48
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo