Παρί – Άρσεναλ: «Πάρτι» οπαδών στη Βουδαπέστη, η φανέλα του Ολυμπιακού στη fan zone του τελικού του Champions League

Βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν από τη στιγμή που θα αναδειχθεί η κορυφαία ομάδα του φετινού Champions League. Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ μάχονται στο «Puskás Aréna» της Βουδαπέστης, για το βαρύτιμο τρόπαιο της διοργάνωσης των “αστέρων”

Τη δικιά τους “μάχη” στους δρόμους της Βουδαπέστης -και φυσικά στις εξέδρες της «Puskás Aréna»- δίνουν από νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (30.05.2026) και οι οπαδοί των δύο ομάδων.

Οι φίλοι της Άρσεναλ και της Παρί Σεν Ζερμέν έκαναν την εμφάνισή τους στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, στους δόμους της πόλης, στην κεντρική της πλατεία αλλά και στη fan zone του τελικού του Champions League κι έδωσαν το δικό τους… τόνο.

Κάπου εκεί, στη fan zone του τελικού του Champions League στην Βουδαπέστη, βρισκόταν σε περίοπτη θέση και η φανέλα του Ολυμπιακού.

Εικόνες ποδοσφαιρικές και πολύ καλύτερες από αυτές που είχαμε το βράδυ της Παρασκευής, με τα επεισόδια μεταξύ οπαδών.