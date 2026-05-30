Αθλητικά

Αταμάν: «Ξέρετε με πόσους ξένους παίζει ο Ολυμπιακός στη GBL, συγχαρητήρια για τη Euroleague όμως το πρωτάθλημα θα το πάρουμε εμείς»

Η τοποθέτηση του προπονητή του Παναθηναϊκού
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με δυσκολία του ΠΑΟΚ στην Πυλαία, έκανε το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών της GBL και εξασφάλισε την παρουσία του στους τελικούς του πρωταθλήματος. Εκεί, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα περιμένει την ομάδα από το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, με τους Πειραιώτες να είναι το ξεκάθαρο φαβορί.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, ο Εργκίν Αταμάν συνεχάρη τους τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague, ωστόσο έδωσε σύνθημα της νίκης για την ομάδα του, αναφέροντας ότι το “τριφύλλι” είναι ανώτερο και θα κατακτήσει τον τίτλο. Παράλληλα -για μια ακόμα φορά- αναφέρθηκε και στους ξένους παίκτες που έχουν οι Πειραιώτες.

Συγκεκριμένα, ο Εργκίν Αταμάν ανέφερε, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του: “Νομίζω είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και θα το δείξουμε στους τελικούς. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague, αλλά εμείς θα κατακτήσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα.

Έχουμε τρεις τραυματίες. Είναι ο Σλούκας, ο Ρογκαβόπουλος, ο Καλαϊτζάκης, τρεις τραυματίες. Ο Ολυμπιακός έχει τόσους ξένους στο ρόστερ, και έχει πλεονέκτημα σε αυτό. Σήμερα δείξαμε τη δύναμή μας και είμαστε έτοιμοι για τον τίτλο”.

